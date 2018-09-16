A Barcellona Pozzo di Gotto oggi si scrive una nuova pagina di storia, con la proclamazione del sindaco neoeletto Melangela Scolaro a Palazzo Longano. L’avv. Melangela Scolaro è stata eletta… Vai all’articolo
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Una vittoria al cardiopalma, che ha tenuto la città del Longano con il fiato sospeso per lunghissime ore è quella che ha consegnato lo scranno più alto di palazzo Longano… Vai all’articolo
A Barcellona Pozzo di Gotto cresce leggermente l’affluenza alle urne per le amministrative 2026. Alle ore 19 ha votato il 40,87% degli aventi diritto, pari a 14.941 elettori su 36.556… Vai all’articolo
Giusi Cicciari è la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco nel comune di Merì. La sua vittoria alle elezioni amministrative di Merì rappresenta una piccola rivoluzione: Giusi Cicciari … Vai all’articolo
A Barcellona Pozzo di Gotto oggi si scrive una nuova pagina di storia, con la proclamazione del sindaco neoeletto Melangela Scolaro a Palazzo Longano. L’avv. Melangela Scolaro è stata eletta… Vai all’articolo
Giunge alle battute conclusive il Concorso “Premio Giuseppe Puliafito”, alla sua I edizione. Uno spazio per i giovani delle scuole secondarie di I e II grado del comprensorio di Barcellona… Vai all’articolo
In occasione del 2 giugno, la Comunità di Barcellona Pozzo di Gotto si riunirà per celebrare la Festa della Repubblica. Un appuntamento che quest’anno assume un valore ancora più profondo,… Vai all’articolo
Il Barcellona Basket riparte da una delle figure chiave della passata stagione. Nel corso di una conferenza stampa tenuta a pochi giorni dalla conclusione del campionato, la società ha ufficializzato… Vai all’articolo
L’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo si distingue a livello nazionale conseguendo un prestigioso riconoscimento nell’ambito del concorso promosso dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico… Vai all’articolo
Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati in mirati servizi antidroga, predisposti a Milazzo e nel suo hinterland. Nel corso di questi servizi, i poliziotti… Vai all’articolo
Un 51enne, incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri di Messina Centro con l’accusa di atti sessuali con minore commesso ai danni della figlia della propria compagna. L’arresto si è compiuto grazia alla… Vai all’articolo
Finisce 1-1 il derby tra Nuova Igea Virtus e ACR Messina andato in scena allo stadio “D’Alcontres-Barone”, un risultato che fotografa perfettamente l’equilibrio visto in campo. I padroni di casa… Vai all’articolo
Il Barcellona Basket riparte da una delle figure chiave della passata stagione. Nel corso di una conferenza stampa tenuta a pochi giorni dalla conclusione del campionato, la società ha ufficializzato… Vai all’articolo
Un fine settimana dai due volti per la Play Volley Barcellona, che sorride con la formazione femminile e mastica amaro con quella maschile nel campionato di Serie C. Le ragazze… Vai all’articolo
18 podi regionali e 4 minimi tricolore per la DUILIA Barcellona Un bottino ricchissimo, fatto di medaglie, titoli e prestazioni di alto livello: la DUILIA Barcellona esce protagonista dai Campionati… Vai all’articolo
La VII edizione del Castroreale Mystery Festival si chiude lasciando nel borgo medievale tirrenico un’atmosfera di entusiasmo, partecipazione e grande qualità culturale. Per due giorni Castroreale si è trasformata in… Vai all’articolo
Giusi Cicciari è la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco nel comune di Merì. La sua vittoria alle elezioni amministrative di Merì rappresenta una piccola rivoluzione: Giusi Cicciari … Vai all’articolo
Le urne resteranno aperte fino alle 15 di domani, ma nella provincia di Messina ci sono già due sindaci virtualmente eletti. Succede nei comuni di Raccuja e San Salvatore di… Vai all’articolo
Sabato 6 giungo, alle ore 18:30, il Museo Epicentro di Gala ospiterà un evento speciale in omaggio al Magistrato Franco Cassata (1939-2025), figura di grande rilievo nella vita sociale e… Vai all’articolo
La VII edizione del Castroreale Mystery Festival si chiude lasciando nel borgo medievale tirrenico un’atmosfera di entusiasmo, partecipazione e grande qualità culturale. Per due giorni Castroreale si è trasformata in… Vai all’articolo
Tradizione, innovazione e contaminazioni siculo giapponesi caratterizzano la mostra di ceramiche artistiche di Koji Crisà, inaugurata ieri nella suggestiva cornice dello storico Palazzo Caliri a Barcellona P.G.; hanno partecipato all’esposizione… Vai all’articolo
Una giornata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e dell’impegno civico quella vissuta nei punti vendita Coop del territorio con l’iniziativa “Dona la Spesa”, promossa in collaborazione con il Gruppo Radenza… Vai all’articolo
Nel pomeriggio del 16 maggio, nell’Auditorium San Vito, il concerto dei vincitori delle varie sezioni della XXVI edizione del Concorso Musicale Nazionale Premio Placido Mandanici, organizzato dall’Associazione Musicale “Placido Mandanici”… Vai all’articolo
Giunge alle battute conclusive il Concorso “Premio Giuseppe Puliafito”, alla sua I edizione. Uno spazio per i giovani delle scuole secondarie di I e II grado del comprensorio di Barcellona… Vai all’articolo
Il “Borgo dei Borghi” torna a puntare sulla cultura e sulla promozione della lettura. Anche per il 2026, Montalbano Elicona aderisce al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale dedicata alla… Vai all’articolo
L’iniziativa “Novara di Sicilia: Borgo della Salute” è il risultato di un lavoro congiunto svolto da diverse realtà che operano sul territorio e che hanno reso possibile una giornata di… Vai all’articolo
Sembra un evento già annunciato, ma purtroppo è accaduto: una porzione della copertura della Saia Oreto è improvvisamente ceduta sotto il peso di un mezzo pesante. Un camion, che transitava… Vai all’articolo