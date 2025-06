Taormina: salvato uomo di 43 anni con grave ascesso latero-cervicale

Nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Taormina è stata salvata la vita a un uomo di 43 anni grazie a un delicato intervento su un ascesso latero-cervicale, una condizione molto grave che può portare a complicazioni mortali.

Emergenza a Patti: diagnosi di ascesso latero-cervicale

Il paziente, un uomo di origini marocchine, padre di due bambini piccoli, è arrivato in condizioni disperate al Pronto Soccorso di Patti con una vistosa tumefazione al collo. La TC urgente ha confermato la presenza di un ascesso latero-cervicale, una raccolta purulenta potenzialmente letale se non trattata in tempo.

Trasferimento d’urgenza all’Ospedale di Taormina

A causa della mancanza di posti letto negli ospedali di Milazzo e del Papardo, è stato contattato il Dott. Massimo Cerniglia, in servizio al reparto di Otorinolaringoiatria di Taormina, insieme alla Dott.ssa Serenella Palmeri, responsabile facente funzione.

Valutate le immagini TC, i medici hanno deciso di intervenire d’urgenza. Mentre l’uomo veniva trasferito in ambulanza, la Dott.ssa Palmeri e il Dott. Nicolò Politi si sono recati subito in ospedale per preparare la sala operatoria.

Intervento salvavita in piena notte

Il paziente è stato portato direttamente in sala operatoria. L’intervento, durato oltre due ore, è stato eseguito dalla Dott.ssa Palmeri, dal Dott. Politi e dal Dott. Cerniglia, con la gestione anestesiologica della Dott.ssa Ilenia Napoli.

Dopo l’operazione, l’uomo è stato trasferito in rianimazione sotto la supervisione della Dott.ssa Adele Merendino per 24 ore, come da protocollo, per monitorare le condizioni cliniche generali.

Ascessi latero-cervicali: urgenza e rischio di morte

“Gli ascessi latero-cervicali – spiega la Dott.ssa Palmeri – sono emergenze in cui il fattore tempo è cruciale. Se non si interviene per evacuare il pus e rimuovere i tessuti necrotici, la terapia farmacologica da sola non basta.”

Una raccolta purulenta nel collo può provocare mediastinite, rottura dei grossi vasi sanguigni come la carotide o la giugulare interna, e sepsi: tutte complicazioni che possono portare alla morte.

Dimissioni dopo 12 giorni: paziente salvo

Grazie a una terapia farmacologica mirata e all’intervento tempestivo, il paziente è guarito completamente ed è stato dimesso dopo 12 giorni in ottima salute.

La testimonianza: “Salvare vite è la priorità”

“Quando arriva un paziente con un ascesso va trattato subito, perché la resistenza agli antibiotici rende queste infezioni sempre più pericolose” – continua la Dott.ssa Palmeri.

“Il mio compleanno l’ho trascorso in ospedale: senza pensarci due volte ho annullato la cena per correre a salvare una vita.”

L’eccellenza dell’Ospedale di Taormina

La Direzione strategica dell’ASP di Messina, con il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha espresso grande soddisfazione per l’operato del team.

“L’intervento dimostra l’impegno costante del nostro personale medico e infermieristico – sottolinea la Direzione – L’Otorinolaringoiatria di Taormina si conferma un’eccellenza nella gestione delle urgenze e nei trattamenti oncologici complessi.”