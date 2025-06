Con grinta, determinazione e spirito di squadra, le ragazze barcellonesi della Play Volley Più Formazione hanno conquistato la promozione in Serie C, scrivendo una pagina storica per la pallavolo femminile della città.

In questa intervista sentiamo l’allenatore Domenico Fazio e la dirigente Rosy Benvegna che hanno creduto, sperato e ottenuto questo traguardo.