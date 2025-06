Barcellona P.G.: si è dimesso l’Assessore Pietro Maio

Sono arrivate nei giorni scorsi le dimissioni dalla carica di Assessore al Bilancio di Pietro Maio.

Il dimissionario ha così commentato la sua decisione:

“Nella consapevolezza di aver operato sempre per il bene comune e di avere fatto quanto nelle mie possibilità per migliorare le condizioni della nostra amata città, ho maturato la decisione di dimettermi per ragioni di opportunità politica, così da poter tutelare la mia immagine senza compromettere quella dell’Ente. Voglio ringraziare l’On.le Pino Galluzzo e Santi Calderone per la fiducia che hanno riposto in me nell’affidarmi un ruolo delicato e per il supporto che mi hanno sempre garantito”.