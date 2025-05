In libreria “Il silenzio dell’acqua”, il nuovo romanzo di Antonino Genovese

Una Sicilia oscura, delitti efferati e due donne sulle tracce della verità: torna la penna affilata dell’autore barcellonese

È da poco disponibile in libreria “Il silenzio dell’acqua”, l’ultimo romanzo di Antonino Genovese, pubblicato da Fratelli Frilli Editori. Un thriller feroce, ambientato in una Sicilia tanto luminosa quanto tenebrosa, che ha già attirato l’attenzione di personalità come Gaetano Savatteri, il quale ha definito l’opera:

“Piena della luce del mare delle Eolie, svela una terra tenebrosa. Sotto il sole risaltano evidenti le ferite sul corpo delle donne. Sotto il sole, i picciriddi diventano un buon affare. Una storia feroce.”

La vicenda si snoda tra le vie di Barcellona Pozzo di Gotto, teatro di una catena di delitti brutali: un ginecologo rinomato precipita misteriosamente dal proprio attico; il nipote di un boss locale viene freddato sotto casa da un killer professionista. A questi eventi si aggiunge la scomparsa inquietante di Kira Smirnov, giovane russa incinta al nono mese e ospite del centro antiviolenza Demetra.

Le indagini si intrecciano con le storie personali e il passato doloroso di due protagoniste femminili: la psicologa Agata Maltese e il commissario Isabella Alessi. Due donne forti, unite da un segreto, chiamate a fronteggiare una delle infamie più atroci, in un contesto dove “niente è come sembra” e il male si insinua silenzioso, come l’acqua.

Con una scrittura tesa e avvolgente, Genovese accompagna il lettore in un’indagine che è anche discesa agli inferi. Tra dolore, redenzione e resilienza, Il silenzio dell’acqua è un romanzo che lascia il segno.

L’autore

Antonino Genovese, classe 1984, vive affacciato sul mare delle Eolie. Medico anestesista, rianimatore e algologo, è anche direttore artistico del Milazzo Crime Book Fest.

Ha già all’attivo diversi romanzi e racconti noir:

Scirocco e Zagara (Frilli, 2020)

Delitti e Maestrale (Frilli, 2022)

Il volo della civetta (Clown Bianco, 2023)

Sola per me (Delos Digital, 2024)

Presente in numerose antologie e vincitore di importanti premi letterari, tra cui il “GialloLuna NeroNotte” e “La città sul ponte”, Genovese si conferma una delle voci più interessanti del giallo contemporaneo italiano.

“Il silenzio dell’acqua” è disponibile in tutte le librerie e negli store online.

Guarda il booktrailer – Un assaggio visivo dell’atmosfera intensa e suggestiva del romanzo.