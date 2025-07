Progetto “Cuori ribelli”: il team Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Taormina opera e salva 50 bambini in Africa.

Si è conclusa la seconda missione chirurgica del Team di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina nell’ambito del progetto “Cuori Ribelli” in Camerun, a Yaoundé, presso l’Hôpital Général.

“Nell’ultima missione sono stati guariti 26 bimbi e, complessivamente, anche con la precedente missione, abbiamo guarito 50 bambini. Ad oggi, tutti i pazienti operati sono stati dimessi al proprio domicilio”. A dirlo è il dott. Salvatore Maria Antonio Agati, Capo Missione in Camerun.

“Il progetto “Cuori Ribelli” – prosegue Agati – tra le principali attività, prevedeva attività cardiochirurgiche in Camerun. Abbiamo anche organizzato il trasferimento in Italia dei pazienti con condizioni cardiologiche più gravi, per consentire loro di ricevere trattamenti avanzati e chirurgia complessa, che non sono disponibili nel loro paese di origine. Infine, abbiamo lavorato al potenziamento delle competenze locali: ciò non solo migliorerà la qualità delle cure immediate, ma contribuirà anche a formare una rete locale di specialisti, garantendo continuità e sostenibilità nel lungo periodo.”

“La collaborazione tra i professionisti italiani e il personale locale non solo ha portato a risultati straordinari per i bambini trattati, ma ha anche gettato le basi per un futuro migliore nel campo delle cure cardiologiche in Camerun. Continueremo a supportare iniziative che mirano a ridurre le disuguaglianze sanitarie e a garantire cure di qualità a tutti, senza distinzione di sorta.”, conclude Agati.