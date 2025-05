“Un poster per la pace 2024/25″, il primo premio ad un alunno dell’I.C. Foscolo

Si è svolta sabato, nella sala consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, la premiazione per il “Distretto 108 Yb Sicilia” del concorso internazionale Lions Club International per le scuole “Un poster per la pace 2024/25″ sul tema “Pace senza limiti”. A classificarsi al primo posto nella circoscrizione di Messina è stato Francesco Salamone, della classe 2D dell’Istituto Comprensivo “Foscolo”, che si è piazzato anche al settimo posto nel “Distretto Lions 108 Yb Sicilia”. All’evento erano presenti, tra gli altri, il Governatore del Distretto 108 Yb dott. Mario Palmisciano, il past governatore dott. Giuseppe Scamporrino, i presidenti delle varie circoscrizioni della provincia di Messina e i rappresentanti del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto. Alla presenza della docente di arte prof.ssa Sabina Bruzzese in rappresentanza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Felicia Maria Oliveri – hanno premiato l’alunno come rappresentanti del “Lions Club Barcellona P.G.” il presidente in carica avv. Alfredo Santanocita, il past president dott. Antonino Levita e il presidente del concorso Salvatore Giordano, che hanno consegnato personalmente al vincitore e alla sua insegnante gli attestati conseguiti.