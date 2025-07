Al Valli il percorso accoglienza per cogliere la bellezza e l’utilità delle lingue classiche

Tra giugno e luglio si sta svolgendo, al Liceo Classico “Luigi Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto, un “Progetto Accoglienza”, che prosegue ormai dal 2016, destinato ai neoiscritti al Liceo Classico per l’A.S. 2025/26. Per il Progetto Accoglienza è prevista una durata di 10 ore per 5 giorni consecutivi, dal 30/06 al 04/07.

Per quest’occasione, i docenti Antonella Malizia e Gianfranco Gravina, su invito personalizzato a ciascun neoiscritto, il 27 giugno 2025 hanno incontrato, nell’Aula Magna del Valli, i genitori e gli stessi allievi per presentare l’iniziativa ed accogliere eventuali proposte e suggerimenti da parte dei presenti. Inoltre, gli allievi sono stati omaggiati del libro del prof. Lanzellotti “Il nostro amato Valli”.

Sono già stati effettuati degli incontri antimeridiani, curati dalla prof.ssa di Lettere A. Malizia, durante i quali, attraverso cruciverba, giochi a squadra, letture di tematiche di vita quotidiana, i ragazzi hanno potuto constatare con entusiasmo quanto la nostra lingua ed il nostro modo di vivere siano retaggio della lingua e del modus vivendi degli antichi Greci e Romani.

Nessuna lezione tradizionale o compiti per casa: tutto si è svolto in aula con gli allievi “attori” in prima persona, secondo il motto oraziano del docere delectando e del miscere utile dulci: insegnare divertendo ed unendo l’utile al dilettevole.