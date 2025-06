Pioggia di premi per gli alunni dell’indirizzo musicale dell’I.C. Bastiano Genovese all’XI Concorso Rahal di Racalmuto

Prosegue l’iter per la riattivazione del pronto soccorso dell’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. In programma un sopralluogo del Policlinico Martino di Messina per valutare un eventuale supporto con personale medico. Il deputato regionale Pino Galluzzo (Fratelli d’Italia) conferma l’impegno del presidente della Regione Renato Schifani e dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni. Tra le misure previste: impiego temporaneo di medici da altre strutture, bando per l’esternalizzazione del servizio e nuovi concorsi pubblici. L’obiettivo è garantire la riapertura del pronto soccorso e tutelare la salute dei cittadini.