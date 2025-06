Rimpatriata dopo 33 anni dell’A.S.C.R Meridiana

A distanza di trentatrè anni dalla fondazione dell’A.S.C.R. Meridiana si sono ritrovati per una rimpatriata i “ragazzi” della compagine calcistica che per diversi anni ha militato nei campionati di categoria.

La A.S.C.R. Meridiana è stata fondata nel giugno del 1992 da un gruppo di appassionati di calcio di Merì che, con l’apporto di qualche componente esterno dei paesi limitrofi, ha trascorso momenti di puro agonismo sportivo, raggiungendo tante soddisfazioni in ambito calcistico sia provinciale che regionale.

Nella stagione calcistica 1992/93, al suo primo anno di militanza in terza categoria, la squadra ha vinto subito il campionato e, nella stagione successiva 93/94, si è distinta, altresì, per aver vinto anche il campionato di seconda categoria. Nella terza stagione di permanenza in prima categoria dell’anno 96/97, la compagine di Merì si è tolta la soddisfazione di fare il prestigioso salto di categoria, approdando nel campionato di promozione sotto la guida dei Mister Bonina – Giunta.

L’incontro di questi amici è stato anche motivo per ricordare tanti aneddoti vissuti sui campi di calcio. La parte più emozionante della serata è stata raggiunta nel momento in cui sono stati commemorati gli amici, che hanno fatto parte della compagine A.S.C.R. Meridiana e che non ci sono più: Lorenzo Giunta, Pippo Recupero e Vincenzo Campo.

La serata, allietata dalle canzoni di un duo canoro, si è conclusa con un brindisi ed il taglio della torta sulla quale è stato riportato lo stemma della gloriosa squadra, con la promessa di ripetere l’incontro in un prossimo futuro.