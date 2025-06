Milazzo scende in piazza per la Palestina

Sabato 5 luglio 2025, Milazzo sarà teatro di una manifestazione per la pace in Palestina. Il corteo, che partirà alle ore 19.00 da Piazza Roma, è promosso da un vasto gruppo di associazioni, movimenti e cittadini della Valle del Mela, con l’obiettivo di chiedere la fine della guerra a Gaza, lo stop all’occupazione israeliana e la solidarietà concreta al popolo palestinese.

Una mobilitazione dal basso per chiedere giustizia

Negli ultimi mesi, anche in Sicilia cresce la mobilitazione per una Palestina libera, e il corteo del 5 luglio a Milazzo rappresenta un appuntamento centrale per tutta la provincia di Messina.

Gli organizzatori chiedono: il cessate il fuoco immediato nei territori occupati; la fine delle politiche di apartheid e colonizzazione; il ritiro dell’appoggio militare e politico dell’Italia a Israele; il boicottaggio delle aziende coinvolte nell’occupazione; la richiesta alle istituzioni locali di prendere posizione pubblicamente.

“Non possiamo più restare in silenzio”

Nel documento condiviso dalle realtà promotrici si legge:



«Non possiamo più restare in silenzio di fronte al massacro di civili, alla distruzione di case, ospedali e scuole. Gli Stati occidentali, Italia compresa, sono complici con il loro sostegno militare e diplomatico. È il momento di dire basta e di stare dalla parte della giustizia».

La manifestazione del 5 luglio non sarà un evento isolato, ma il culmine di un percorso condiviso. Nei giorni precedenti si terranno due incontri pubblici aperti alla cittadinanza:

Domenica 30 giugno presso la chiesa dei Basiliani a Barcellona Pozzo di Gotto;

Lunedì 1 luglio presso l’Atrio del Carmine di Milazzo.

Durante questi appuntamenti verranno realizzati cartelli, striscioni e materiali per il corteo, dando forma collettiva ai contenuti della mobilitazione.

Una Valle del Mela che vuole farsi sentire

Il messaggio che arriva da Milazzo e dalla Valle del Mela è forte e chiaro: no alla guerra, sì alla pace e al rispetto dei diritti umani.

La manifestazione vuole essere un’occasione per dire basta alla violenza, all’indifferenza e all’impunità. È un invito aperto a tutta la cittadinanza, alle scuole, ai giovani, alle realtà associative e alle istituzioni locali.

Chi promuove il corteo per la Palestina a Milazzo

A promuovere l’iniziativa del corteo del 5 luglio a Milazzo per la Palestina sono:

Ass. Antimafie “Rita Atria” – Cooperativa sociale “Utopia” – Ass. “Civico 6” – A.N.P.I. Sez. di Milazzo “Eliana Giorli” – Ass. Cult. “Città Invisibili” – Ass. “Il Giglio” – Collettivo “Malerba” – Ass. “Ama Camminare in sintonia Milazzo”- Emergency Gruppo di Messina – AssoPace Palestina Messina- Partito Comunista Italiano – Sinistra Italiana – “AltalenaliberA” – Slow Food Condotta Peloritani Tirrenici – Mediterranea Saving Humans Messina – Federazione Giovanile Comunista Italiana – Unione giovani di sinistra.