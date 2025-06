Presentato ufficialmente il cartellone del Tindari Festival 2025. Al via il 4 luglio con l’Archimede interpretato da Mario Incudine

Prenderà il via venerdì 4 luglio al Teatro Greco di Tindari, con l’Archimede interpretato da Mario Incudine- di Costanza Di Quattro, regia di Alessio Pizzech e musiche eseguite da Antonio Vasta- il ricco e variegato cartellone del Tindari Festival 2025. Sarà lo stesso neo direttore artistico della rassegna ad inaugurarla con questo emozionante spettacolo che racconta la storia di un uomo che ha trasformato la solitudine in uno strumento di conoscenza.

“Cominciamo in bellezza con un coinvolgente monologo che è anche un invito a riflettere sulle sfide di chi è diverso, di chi, come Archimede, cerca di guardare oltre e spingersi verso l’ignoto- racconta il poliedrico Incudine- Archimede non è solo un inventore, ma un simbolo della lotta tra il genio e la mediocrità, tra il desiderio di giustizia e l’ipocrisia del mondo”.

Il cartellone tutto della 69esima edizione del Tindari Festival è stato presentato ufficialmente questa mattina, nella Sala consiliare di Palazzo dell’Aquila, a Patti, alla presenza del Sindaco Gianluca Bonsignore, dell’Assessore alla Cultura Salvatore Sidoti e dell’Assessore al Turismo Daniele Greco, del Direttore artistico Mario Incudine e di alcuni dei rappresentanti istituzionali dei nove centri del messinese coinvolti in un progetto che vede nella cultura associata alle bellezze paesaggistiche il principale volano per il turismo dell’intero territorio.

“Il Tindari Festival è un fiore all’occhiello della nostra Città, un appuntamento ormai consolidato nel tempo sia per i cittadini che per i turisti, che colgono sempre più l’opportunità di visitare il nostro territorio grazie a questo prestigioso appuntamento con la cultura”.

Il cartellone degli eventi

La manifestazione si terrà dal 4 luglio al 30 agosto nelle suggestive location del Teatro Greco di Tindari, del chiostro del Santuario di uno dei borghi più affascinanti della Sicilia, a Patti, ma anche nei siti culturali dei comuni limitrofi: Gioiosa Marea, Floresta, San Piero Patti, Oliveri, Sant’Angelo di Brolo, Raccuia, Piraino, Librizzi e Montagnareale, gli Enti che hanno contribuito alla realizzazione di un cartellone ricco di nomi illustri, e i cui cittadini gioveranno di una speciale scontistica sui biglietti d’ingresso agli spettacoli.

“Quello di rilancio e di rinnovo del Tindari Festival- ha detto l’Assessore alla Cultura del Comune di Patti, Salvatore Sidoti- è un progetto che a noi sta molto a cuore, e a cui lavoriamo fin dall’insediamento di questa Amministrazione. Negli anni trascorsi siamo riusciti a coinvolgere alcuni dei comuni del comprensorio, ma mai così tanti come quest’anno. Siamo molto felici che sia stato recepito il valore della cultura che alimenta i flussi turistici e rafforza al contempo lo spirito di comunità”.

Nel progetto sono coinvolte, infatti, anche diverse associazioni del territorio, e molti talenti del luogo- in particolare 100 musicisti locali faranno parte della Banda Mistica di Roy Paci, l’8 luglio alle ore 19. Parte attiva nel cartellone sono, tra le altre, anche Officina delle Idee per la Notte della Cultura del 4 agosto, e l’Associazione D’Arteventi, che cura lo spettacolo del 20 luglio alle ore 21, che vedrà in scena anche i detenuti della casa circondariale di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto.

“34 eventi di alto livello culturale, 11 prime nazionali e 2 grandi eventi tra cui la serata di gala con la consegna del premio Tyndaris, per un cartellone multidisciplinare che vuole essere inclusivo a tutto tondo- ha dichiarato entusiasta il Direttore artistico Mario Incudine- abbraccia le più disparate forme d’arte per interessare un pubblico più eterogeneo possibile, vuole sul palco i grandi artisti ma anche le più virtuose e giovani compagnie teatrali, con l’obiettivo ultimo di diffondere la cultura tra le comunità locali dei borghi, incuriosendo turisti e visitatori a conoscerne la bellezza grazie ad una rassegna di altissima qualità”.

Tra i grandi nomi in cartellone: Vinicio Capossela, Paride Benassai, Antonello Venditti, Roy Paci, Emilio Solfrizzi, Mariano Rigillo, Arianna Scommegna, Giovanni Calcagno, Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Moni Ovadia, Lucia Sardo, Giuseppe Pambieri e molti altri.

Due le serate d’eccezione in programma. Il 4 agosto avrà luogo la Notte per la Cultura, a cura di Officina delle Idee, con visite guidate, mostre ed installazioni. Mentre l’8 agosto si terrà la Notte Bianca con diversi eventi in programma: Tindari Legge, omaggio ad Andrea Camilleri; circo acrobatico teatrale con Yldor LLach, Opera dei pupi, Cavalleria Rusticana, le divote historiae con Luigi Di Pino e la partecipazione di Sergio Bonanzinga.

Sempre nel corso della stessa serata dell’8 agosto, si terrà la Serata di Gala con personalità di spicco del mondo dell’arte, della cultura e della società civile, che saranno premiate con il neonato Premio Tyndaris, istituito per l’occasione. A condurre la serata sarà il giornalista Salvo La Rosa, ospite speciale la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone.