Grande successo per le Miniolimpiadi dell’I.C. Novara di Sicilia

Si è concluso oggi il Progetto Sportivo Miniolimpiadi dell’I.C.Novara di Sicilia (ME), guidato dalla dirigente Concetta Carnabuci, giunto alla seconda edizione. Il progetto, inserito anche quest’anno nell’anno scolastico in corso nel PTOF d’istituto, ha portato avanti i valori dello sport inteso come socializzazione, divertimento, conoscenza e rispetto del Fair play e competizione.

Esso ha previsto delle attività sportive per tutte le classi dell’istituto comprensivo: per Infanzia/classe prima primaria (percorsi/staffetta), per Primaria/classe seconda/terza/quarta/quinta (Percorsi /giochi di squadra/staffetta), per la Secondaria di Primo Grado Atletica Leggera (Corsa veloce 60/80mt, Lancio vortex e Staffetta).

La settimana in cui sono state organizzate le attività sportive è stata dal 13 al 16 Maggio. Le date del 15 e 16, a causa di condizioni meteo avverse sono state recuperate il 22 e 26 Maggio. Le gare sono state disputate nelle diverse strutture sportive dei Comuni che ricadono nel I.C. Novara di Sicilia: Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Tripi(Campogrande), Furnari(Tonnarella) e Mazzarrà Sant’Andrea. La dirigente insieme allo staff del Gruppo Sportivo dell’Istituto, composto dai docenti Pagano, Bonanno, Caruso e dall’Esperto Giuffré hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione, grazie anche al supporto delle famiglie degli alunni.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Risultati/Classifiche

Specialità Corsa veloce

Categoria Ragazze 60mt

1 Recupero I

2 Amendolia

3 Giamo

Categoria Ragazzi 60mt

1 Sofia

2 Laabarta

3Cthioui

Categoria Cadette 80mt

1Furnari

2Molino

3 Rundo

Categoria Cadetti 80mt

1 Chillemi

2 Da Campo

3 Maggio/Ferrara

Specialità Vortex

Categoria Ragazzi

1 Coppolino 29mt

2 Ctoui 25 mt

3 Monch 24 MT

Categoria Ragazze

1 Pantè 19 MT

2 Merlino 18 MT

3Taranto 17,50 MT

Categoria Cadetti

1 Bari 35mt

2 Munafo 31mt

3Reda 29,50 MT

Categoria Cadette

1 Amstaff 24 mt

2 Foti23mt

3 Rundo22mt

Specialità Staffetta

Categoria Ragazzi

1 FURNARI

Benenati/Castellino/Acraf/Lacatus

2 TONNARELLA

Monch/Crimi/Chtiou/Labrador

3 MAZZARRA’

Laabarta/Guadagnino/Catania S./Torre

Categoria Ragazze

1 MAZZARRA’

Pante’/Baglione SAF./Antoci H. Baglione AZ.

2 FURNARI

Recupero/Lupica/Stroscio/Zanini

3 TONNARELLA

Mendolia/Aprile/Sottile/Merlino

Categoria Cadetti

1FURNARI

Schepis/Reale/Siracusa/Incognito

2 Pluriclassi

Da Campo/ Chillemi/Di Natale/Ryhany

3 MAZZARRA’

Bucolo/Rediu/Damhane/Catania S.

Categoria Cadette

1 FURNARI

Scilipoti/Nania/Rundo/Di Natale

2 TONNARELLA

Cernuto/Furnari/Traina/Molino

3 PLURICLASSI

Foti/Conti/Sanfilippo/Horlescu

Categoria Over

Vortex

1Dafri

2Hamza