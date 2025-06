Online la nuova edizione del tg settimanale 24LiveNews

Nuova edizione per il TG settimanale 24LiveNews, che torna ad approfondire i principali fatti di cronaca e di attualità del territorio.

In primo piano l’emergenza carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, con un resoconto dettagliato della visita ispettiva condotta da CONSIPE. Spazio poi alla cronaca giudiziaria, con la condanna per omicidio stradale a carico del responsabile della morte del giovane Davide Salvatore Cutropia e l’esito della sentenza d’appello per l’operazione “Mutui Fantasma”.

Non mancano buone notizie sul fronte dei servizi: a Barcellona P.G. sono stati infatti potenziati i servizi veterinari a beneficio della comunità. A seguire, la dichiarazione della neo Presidente del Lions Club Barcellona P.G., l’avv. Pina Rita Bruno, e il commosso ricordo di Graziella Recupero, omaggiata dall’Amministrazione Comunale.

Questa edizione dedica spazio anche alla plenaria nazionale della Rete REAMA, ospitata a Barcellona P.G., e chiude con uno sguardo allo sport: aggiornamenti e novità in casa giallorossa per la Nuova Igea Virtus.

Rimanete connessi per non perdere approfondimenti, interviste e servizi esclusivi di 24LiveNews e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube.