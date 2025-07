A Barcellona, l’incontro nazionale REAMA per rafforzare la rete dei Centri Antiviolenza in Italia

Dal 27 al 29 giugno 2025, Barcellona Pozzo di Gotto è diventata punto di riferimento nazionale per il contrasto alla violenza di genere, ospitando la plenaria di REAMA – Rete per l’Empowerment e l’Auto Mutuo Aiuto, promossa da Fondazione Pangea Onlus.

Per tre giorni, operatrici, attiviste e professioniste provenienti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio di tutta Italia si sono confrontate per fare rete, scambiarsi buone pratiche e costruire strategie condivise per sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Il Centro Antiviolenza Frida al centro dell’incontro nazionale

A fare gli onori di casa è stato il Centro Antiviolenza “Frida” di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha curato l’organizzazione logistica e l’accoglienza delle partecipanti.

La plenaria REAMA è stata sostenuta anche dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune, guidato da Angelita Pino, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel supportare le politiche di genere e le reti territoriali di contrasto alla violenza sulle donne.

Un confronto tra Centri Antiviolenza di tutta Italia

Durante i lavori sono stati approfonditi i percorsi avviati nei tavoli di lavoro di REAMA, uno spazio di confronto nazionale nato per potenziare strumenti, metodologie e reti di aiuto tra Centri Antiviolenza, Case Rifugio e associazioni impegnate a tutelare i diritti delle donne.

All’incontro nazionale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno preso parte organizzazioni provenienti da diverse regioni italiane, tra cui:

SICILIA: Frida, Pink Project, Ipso Facto, Il Filo di Seta

Frida, Pink Project, Ipso Facto, Il Filo di Seta LAZIO: Pangea, Ponte Donna

Pangea, Ponte Donna PUGLIA: Giraffa

Giraffa VENETO: Telefono Rosa

Telefono Rosa BASILICATA: Pangea

Pangea MARCHE: On the Road, Il Faro

On the Road, Il Faro CAMPANIA: Demetra

Demetra SARDEGNA: Prospettiva Donna

Prospettiva Donna TOSCANA: Nosotras

REAMA: una rete contro la violenza maschile sulle donne

L’incontro nazionale REAMA di Barcellona Pozzo di Gotto ha rappresentato non solo un momento operativo, ma anche un segnale politico forte: la violenza maschile sulle donne, in Italia, resta un’emergenza strutturale che richiede risposte collettive, radicate sui territori e coordinate a livello nazionale.

Le tre giornate di confronto hanno rafforzato alleanze, consolidato legami e ribadito la necessità di potenziare i Centri Antiviolenza, garantendo fondi, formazione continua e supporto alle operatrici.

Contrastare la violenza di genere: Barcellona Pozzo di Gotto al centro della rete REAMA

L’esperienza dell’incontro nazionale REAMA conferma come anche città di provincia come Barcellona Pozzo di Gotto possano diventare luoghi simbolo di una battaglia culturale e politica per i diritti delle donne e contro la violenza di genere.