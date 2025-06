Barcellona Basket lancia la Campagna Abbonamenti “A Mano a Mano” e il Club dei 100

Nei locali del Top Sponsor Ardega Home Design, il Barcellona Basket ha presentato la nuova campagna abbonamenti 2025 “A Mano a Mano” insieme all’iniziativa speciale del Club dei 100.

In apertura della conferenza stampa, il Presidente Antonio Maria Russo, alla sua prima uscita ufficiale da massimo dirigente giallorosso, ha sottolineato la volontà di riportare entusiasmo e passione intorno al basket a Barcellona Pozzo di Gotto.

Campagna Abbonamenti “A Mano a Mano”: tutti i dettagli

A illustrare i dettagli della Campagna Abbonamenti Barcellona Basket è stato il Responsabile Ufficio Stampa Benedetto Orti Tullo.

Il costo dell’abbonamento è fissato a 50 euro, valido per l’intera stagione regolare, acquistabile entro il 12 luglio. In caso di ripescaggio in categoria superiore, la Società si riserva di adeguare il prezzo.

Grande attenzione anche ai giovani: ingresso gratuito per tutti gli under 18, indipendentemente dalla categoria.

Il nome “A Mano a Mano” si ispira alla celebre canzone di Rino Gaetano: un messaggio di continuità e speranza per un progetto sportivo solido, capace di resistere anche alle “stagioni fredde”.

Club dei 100: sponsor, led e solidarietà

Il Club dei 100 è la nuova proposta riservata alle aziende sponsor. Grazie all’attivazione di un moderno impianto Led al PalAlberti, gli sponsor potranno scegliere moduli e pacchetti a partire da 500 euro, con pagamento agevolato in sei rate bimestrali.

Gli aderenti non saranno semplici sponsor, ma veri protagonisti: a settembre il Club dei 100 eleggerà tre rappresentanti che collaboreranno con la Società per proporre idee e iniziative.

Un progetto con uno sguardo al sociale

Il Club dei 100 non ha solo finalità commerciali: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore di realtà bisognose del territorio. Le stesse aziende sponsor potranno indicare associazioni locali o progetti sociali da sostenere.