Pasquale Tramontana in Giunta Calabrò, succede a Pietro Maio

A Barcellona Pozzo di Gotto, il sindaco Pinuccio Calabrò ha nominato Pasquale Tramontana nuovo membro della giunta comunale. Tramontana, dottore commercialista da sempre impegnato nel sociale, avrà importanti deleghe: Pianificazione territoriale, Gestione economico-finanziaria e Bilancio, Entrate tributarie ed extratributarie, Digitalizzazione e Smart City.

“Ringrazio per la fiducia il sindaco e il gruppo politico di Fratelli d’Italia, che con determinazione hanno voluto il mio ingresso in giunta – ha dichiarato il neo assessore Tramontana – Il momento economico non è facile e le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. In riferimento alle deleghe affidatemi, garantisco il massimo impegno per servire al meglio la nostra città. Non è tempo di parole, ma di duro lavoro”.