Nuova Igea Virtus, Agatino Chiavaro nuovo direttore sportivo

La Società Nuova Igea Virtus è lieta di annunciare di avere affidato ad Agatino Chiavaro l’incarico di Direttore Sportivo. Un passato da difensore centrale in giro per l’Italia prima di passare dieto la scrivania e maturare le esperienze con Acireale, Trapani e Siracusa.

Il nuovo Direttore sportivo è già al lavoro con i vertici societari per definire i prossimi passaggi nella costruzione dell’organico.

“Sono felice di essere qui – ha esordito con entusiasmo Agatino Chiavaro – a Barcellona Pozzo di Gotto ha trovato una società molto motivata e un progetto serio non soltanto a parole. Spero di ricambiare tutta la fiducia che è stata riposta in me. Sono pronto a mettermi al lavoro per contribuire alla costruzione di un cammino che possa durare negli anni”.

“Adesso non ci facciamo prendere dalla frenesia – prosegue – faremo scelte ponderate per il bene della Nuova Igea Virtus, a partire dalla guida tecnica per poi passare alla scelta dei calciatori che faranno parte della rosa chiamata a difendere i colori giallorossi nel prossimo campionato”.