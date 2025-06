Milazzo: approvato il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo

Risale a ieri, 26 giugno, la notizia dell’approvazione da parte della Regione Siciliana del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) per il Comune di Milazzo.

Si tratta di un documento che definisce le modalità di fruizione e le attività consentite sulle aree costiere e del litorale marino, in conformità con le normative vigenti e le direttive regionali.

Da un post Facebook del sindaco Pippo Midili: “Milazzo è il primo Comune in Sicilia ad avere avuto approvato dalla Regione Siciliana il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo. Con questo traguardo, Milazzo apre la strada a una nuova stagione di pianificazione costiera in Sicilia, nel segno della sostenibilità, della semplificazione e dello sviluppo locale. Diamo impulso ai nostri giovani per investire in Sicilia. Orgoglioso del lavoro di tutti i funzionari del nostro Comune, del supporto dato dall’On. Pino Galluzzo, della grande scommessa dell’Assessore Giusy Savarino che ha cambiato marcia ad una Regione che deve crescere. Primi in Sicilia, perché i fatti avvicinano la gente alla buona politica”.