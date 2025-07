La chiusura del Bardot: intervista al titolare

Le ultime vicende legate al Bardot, divenuto punto di riferimento per i ragazzi insieme ad altri locali della litoranea, hanno creato confusione su quanto accaduto.

Dopo il ricorso presentato dal titolare, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha preferito anticipare i tempi della Camera di Consiglio e rimandare a quella sede la valutazione del ricorso in merito al rigetto di un’istanza di subentro nella concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Con decreto monocratico depositato il 28 giugno 2025, il Presidente ha rigettato l’istanza di misure cautelari urgenti avanzata dalla società, ritenendo insussistente il requisito di “estrema gravità e urgenza” tale da non consentire l’attesa della camera di consiglio.

I fatti

La controversia riguarda il provvedimento del 26 giugno 2025, con cui la Struttura territoriale dell’Ambiente di Messina ha negato alla società afferente al Bardot il trasferimento della gestione della concessione demaniale. Nel ricorso, la società, tramite il suo legale Avv. Domenico Branca, ha chiesto anche l’annullamento di diverse note della Questura di Messina, collegate al diniego.

Pur non riconoscendo l’urgenza per la sospensione immediata, il TAR ha accolto l’istanza di abbreviazione dei termini, fissando la discussione dell’istanza cautelare in forma collegiale per il prossimo 16 luglio 2025. Una decisione che tiene conto della natura stagionale dell’attività e del termine ravvicinato fissato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per il procedimento amministrativo connesso.

Ora le parti attendono l’esito della camera di consiglio per capire se il provvedimento di rigetto potrà essere sospeso in vista dell’estate.

Nel frattempo, il titolare Simone Scilipoti ai microfoni di 24live spiega cos’è successo.