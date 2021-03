24liveVintage: 2020. Quella volta che …

Il 2020 è l’anno appena trascorso, un anno in salita e difficile su molti fronti e in cui, nonostante le restrizioni e le misure di sicurezze, abbiamo cercato di non tenere le distanze da voi, i nostri lettori.

Abbiamo seguito con attenzione e passione la campagna elettorale delle Amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto, offrendo ai candidati sindaco uno spazio di confronto e ai lettori un modo per riuscire a scegliere con consapevolezza il nuovo sindaco e la nuova giunta comunale.

Per riguardare il video del confronto , clicca al seguente link: https://www.facebook.com/262896043780684/videos/721845268547155

L’emergenza da Coronavirus ci ha obbligato a tessere relazioni davanti a un monitor, a volte col peso di sentirsi al guinzaglio e attaccati al nostro pc oltre ogni orario possibile e umano, ma abbiamo sempre cercato di trasformare il sentiment negativo in una nuova opportunità.

Con la voglia di rendervi partecipi e protagonisti insieme ai personaggi intervistati e sui temi più disparati, abbiamo ideato “Punti di Vista” il nuovo format online di 24live.it che da ottobre 2020 fa luce su argomenti e persone, riuscendo a scavare nel senso più profondo di ognuno e -spesso – regalandoci dei momenti preziosi, come quelli vissuti con il Redi Fiabe, recentemente scomparso.

Non abbiamo comunque smesso di raccontare le gioie “di casa nostra” e i passi avanti dei giovani e talentuosi professionisti del nostro territorio.

Senza mai staccarci dalla cronaca e dagli avvenimenti cittadini, abbiamo dato il nostro contributo anche nel racconto del Covid-19. Con una rubrica di buone notizie, un’altra per combattere le fake news e il lancio di “Lo racconto a 24live”nel periodo dell’ #IORESTOACASA che – sempre grazie a voi – ci ha permesso di fare un racconto viscerale del significato di vivere la vita nell’era della pandemia.

Grazie per esserci stati, ancora una volta! Per noi, oggi è il 2021 e siamo alla fine del nostro countdown. Per festeggiarlo insieme, stiamo preparando per voi un altro contenuto. Seguiteci!