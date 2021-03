24liveVintage: 2019. Quella volta che…

Il 2019 ha visto il nostro direttore Giuseppe Puliafito intervistare Valeria Marini, special guest di un evento di moda – Fashion Variety 2019 – che ha aperto le porte della moda alla disabilità.

Nello stesso anno, abbiamo avuto l’onore di dare notizie importanti sempre relative ai barcellonesi talentuosi nel mondo. Abbiamo parlato di Marco Maria Bucca, chef in un locale di Parigi che ha cucinato per Nicholas Sarkozy e di Alessio Barchitta che ha vinto il primo premio scultura e il premio assoluto alla XI Edizione del Concorso d’arte contemporanea “Premio Nocivelli”.

Il 2019 è stato un anno delicato e importante, in cui non sono mancati i progetti che ci hanno resi protagonisti come la presentazione del libro “Una rosa bianca”, l’omaggio di Flaviana Gullì e Gaetano Mercadante a Graziella Recupero. Una pubblicazione Giambra Editori con illustrazioni di Andrea Sposari.

Eccoci quasi alla fine del nostro countdown, ma manca ancora un anno da ricordare e un altro tutto da vivere… seguiteci ancora!