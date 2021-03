24liveVintage: 2018. Quella volta che …

Il 2018: un anno che potrebbe sembrare recentissimo e che invece non lo è. Forse perchè il 2020 ha dilatato le distanze dalla nostra “vecchia vita” o forse perchè è passato troppo lentamente da non essere ancora dimenticato. Se facciamo un tuffo nel passato, il nostro primo ricordo che riaffiora chiaro, limpido ed emozionato di quel 2018 è la storia di Basilio Genovese, il nostro concittadino ora centenario che ci ha raccontato come è sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti. Una storia avvincente, una memoria vivente, una persona come poche …

Lo stesso anno ha ripreso vita il nostro Progetto “Un caffè con …”. Ideato e lanciato nel 2017 con l’intervista ad Antonio Alizzi, nel 2018 è stato arricchito da diverse interviste di spessore su talentuosi giovani barcellonesi.

Oltre a Graziano Molino ed Emanuele Torre, quell’anno si vociferava che lo stilista e fashion designer Claudio Cutugno potesse aver disegnato l’abito di Meghan Markle. Una storia che Claudio non ci ha mai confermato, ma che -secondo rumors -lo ha portato molto vicino ad essere “lo stilista che ha disegnato l’abito da sposa della duchessa di Sussex”. La redazione 24live lo avrebbe comunque intervistato per il talento e i valori che lo contraddistinguono e perchè, a soli 25 anni, si era già fatto conoscere nel mondo per la sua originale creatività.

Solo 2 giorni ci separano dal nostro nono compleanno e noi continuiamo a goderci i meravigliosi momenti vissuti insieme a voi…