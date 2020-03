Lo racconto a 24live. La parola ad una psicologa: “Covid 19, come sta reagendo il nostro cervello?”

Ospitiamo nella nostra rubrica “Lo racconto a 24live.it” il contributo della psicologa barcellonese Mariangela Alizzi su come il nostro cervello reagisca all’emergenza Coronavirus e sui meccanismi che si mettono in moto ogniqualvolta siamo chiamati a risolvere un problema.

Come sta reagendo il nostro cervello? In una condizione di incertezza ed incontrollabilità collettiva ed individuale come quella attuale, quali sono i processi che automaticamente si attivano nella mente di ognuno di noi? Il covid-19, come qualsiasi altra situazione di emergenza o di ambiguità, scatena in tutti noi un campanello d’allarme che ci consente di percepire, elaborare, e di conseguenza affrontare il problema. Il Problem Solving ed il Decision Making sono i processi grazie ai quali analizziamo in maniera meticolosa e analitica le situazioni complesse.

Le fasi:

identificare il problema (definirlo in modo chiaro senza ingigantirlo nè minimizzarlo)

focalizzare un obiettivo

elencare le possibili soluzioni

valutare i pro e i contro di ciascuna soluzione proposta

scegliere la soluzione possibile

elaborare un piano d’azione dettagliato

valutare i risultati ottenuti

Ebbene sì…. anche nel caso del Covid-19, il nostro cervello risponde, o perlomeno dovrebbe, in un modo il più possibile funzionale a garantire la salute ed il benessere di ognuno di noi! E se la nostra mente in questi momenti di difficoltà avesse perso la bussola, proviamo ad aiutarla ed iniziare a svolgere queste semplici tecniche di risoluzione dei problemi con maggiore consapevolezza. Inoltre, spesso non ci rendiamo conto che Pensieri, Emozioni e Comportamenti sono intrinsecamente connessi tra loro! Non possiamo comportarci bene se prima non ci sentiamo bene, e non possiamo sentirci bene se di base non abbiamo un pensiero realistico e positivo. Pensare che non dipende da noi, che tutto andrà male, che tutto è già scritto non ci aiuterà ad affrontare il problema; anzi lo alimenterà. Questo pensiero deleterio non ci farà stare sicuramente bene, ma ci porterà a provare delle emozioni fortemente disfunzionali e negative di cui i social media probabilmente non si preoccupano abbastanza (quali rabbia, tristezza, ansia, paura, panico, derealizzazione ecc. ). Infine, con queste basi, i nostri comportamenti saranno quasi sicuramente orientati verso un fare molto poco controllato (il disinteresse o viceversa la morbosità d’azione) e l’attesa di un salvatore esterno (il fatidico vaccino o il fatidico cambiamento climatico). Proviamo a pensare, sentire e fare il contrario! Proviamo a sostituire a questi pensieri, emozioni, e comportamenti delle alternative più adeguate ed efficaci. Proviamo ad essere noi quel cambiamento che aspettiamo da sempre . Solo così #andràtuttobene.