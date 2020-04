Lo racconto a 24live. La barcellonese Maria Luisa a Bergamo: “Viviamo una situazione irreale”

Maria Luisa è originaria di Barcellona Pozzo di Gotto e vive ormai da anni a Treviglio con il marito Gian Luca e il figlio Alessio. La famiglia ha una piccola ditta di fuochi d’artificio e vive a Treviglio che dista solamente 22 km da Bergamo.

“Noi stiamo bene, se così si puó dire… – esordisce Maria Luisa – Come tutti stiamo cercando di sopravvivere e di superare questo brutto momento.

Nessuno di noi immaginava, neppure lontanamente, una situazione del genere. Non sai neppure come definirla: assurda, pazzesca, irreale…“.

E inizia a raccontare come è stato sentirsi dire che facevano parte della ‘zona rossa’, com’è cambiata la loro quotidianità e tra rabbia, dispiacere e paura come si ‘sopravvive’.

“Suonava strano il dichiarare ‘zona rossa’ la città di Codogno (distante da noi circa 45km), quando da lì a poco ne siamo entrati a far parte pure noi e infine tutta l’Italia. Treviglio, la cittadina in cui viviamo, è un comune della ‘bassa bergamasca’, si trova nella media pianura Padana e dista solo 22 km da Bergamo. La sua posizione strategica è evidenziata dal crocevia di strade e ferrovie che la collegano con Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Milano.

È proprio per questo motivo che il nostro ospedale si è trovato in prima linea a fronteggiare la grave epidemia, spaventosamente diffusa in queste zone. – racconta Maria Luisa – Avrai avuto modo di vedere, in diverse trasmissioni televisive, il direttore generale A.S.S.T. di Bergamo Ovest, Peter Assembergs, dare informazioni sulle procedure mediche adottate per i casi di Covid19. È proprio in questo ospedale che si sono susseguiti i ricoveri di tanti nostri amici e conoscenti”.

Il racconto lucido, preciso, senza fronzoli, continua in maniera pacata: “Alcuni di loro sono ritornati a casa, altri, come il nostro caro amico Romano, purtroppo no. Lui era anche un componente del coro amatoriale di cui Gian Luca segue la direzione. Telefonicamente la moglie ci ha raccontato che solo le figlie sono riuscite ad entrare, adeguatamente imbardate, nella stanza. Lui era già entrato in coma e da lì a poco, è deceduto… La cosa più triste è che in questo, e in tutti gli altri casi, nessuno puó rendere omaggio alla salma poichè con quest’ultima possono venirne a contatto solo il personale medico o quello delle agenzie di pompe funebri“.

Secondo i dati aggiornati a ieri, a Bergamo, nelle ultime 24 ore si sono contati 10.472 positivi, 46 in più rispetto a martedì che erano 35.

Il livello di preoccupazione per tutti i cittadini sale con i numeri registrati l’altro ieri nella vicina Milano: 325 nuovi positivi per un totale di 14.675 malati accertati.

“Questa mattina – continua Maria Luisa – il nostro comune ha cominciato la distribuzione di 5 mascherine a famiglia, recapitate nelle cassette delle poste dalla polizia locale e alcuni volontari. In altri comuni limitrofi, vengono consegnate solo agli over 65. Tutto grazie alla Regione Lombardia!!!!! Un po’ di rabbia non riesco a trattenerla, soprattutto se penso che mentre i medici bergamaschi e di tutta Italia curavano a mani nude (e sappiamo che molti di loro purtroppo non ci sono più!) , il nostro caro premier, già a fine febbraio, aveva la sua bella scorta di 500 mascherine, guanti al gel, camici e bombole d’ossigeno!!!!! ASSURDO!!!!!!“

Uno sfogo che rompe la pacatezza del racconto e fa il quadro chiaro di una situazione che, i governanti a Capo del nostro Paese non rendono sempre interamente affidabile e veritiero.

“È ormai più di un mese che non esco da casa se non per andare a buttare la pattumiera e, credimi, mi sembra una grande conquista! Per fortuna possiamo, quando non ci dilettiamo a suonare e a cantare, anche godere dello spazio all’aperto del nostro giardino… Gian Luca ed Alessio vanno una volta a settimana a fare la spesa: uno per conto dei miei suoceri, l’altro per noi. In Treviglio, ci sono degli esercizi commerciali ( come pasticcerie, ristoranti, gelaterie, fioristi, mercerie, ecc.) disponibili a offrire qualche servizio a domicilio. Io e Gian Luca, con il nostro lavoro, siamo letteralmente fermi. Riceviamo spesso telefonate da parte di comuni o Pro Loco che disdicono l’evento programmato per l’estate o giovani coppie che annullano o rinviano all’anno prossimo le proprie nozze. E come dargli torto?“

“Oggi – continua Maria Luisa – ci sono stati accreditati i ‘famosi’ 600 euro tramite INPS. Ma cosa vuoi che ci facciamo? È una somma davvero irrisoria! Noi siamo una piccola ditta e per fortuna non abbiamo dipendenti. Come li avremmo mantenuti in questo periodo? Non riesco neppure ad immaginare cosa stiano affrontando le grandi ditte! Molti nostri amici sono in cassa integrazione, altri sono stati obbligati a prendersi le ferie. Ma è possibile andare avanti così…? Se questo governo non si sbriga a fare al più presto qualcosa, qui a rimetterci non sarà solo la Lombardia, ma l’intera nazione! Noi tutti continuiamo a ‘restare a casa’: la nostra coscienza civica e morale porterà sicuramente i suoi frutti per far sì di contenere il contagio da questo maledetto virus, ma per tutto il resto, giunti a questo punto, non ci resta che affidarci al Buon Dio“.

Conclude così Maria Luisa che ha conosciuto Gian Luca in conservatorio e che, insieme a lui, è corista classica oltre a professionista “di botti”. Insieme al figlio, Alessio, continuano a coltivare la loro passione e professione ed in questi giorni si dilettano in diversi trio e, senza eccessi e con gran classe, regalano ai loro amici virtuali tramite social alcuni secondi di distrazione ‘di qualità’.

Un altro delirio da quarantena di Alessio Sanna, questa volta in collaborazione di Alex Crocetta e… Pubblicato da Gian Luca Sanna su Mercoledì 8 aprile 2020

Gian Luca e Maria Luisa sono conosciuti per essere tra i migliori pirotecnici d’Italia. Chi li ha incontrati lungo il loro cammino, percepisce subito che sono una coppia esplosiva a tutti gli effetti.

Quando si sono conosciuti, Gian Luca studiava organo e composizione, quando Maria Luisa iniziava a frequentare il corso di canto lirico. Tra i due è nata l’intesa, l’amore e, dopo le nozze, Alessio, mentre i due hanno continuato a coltivare le due professioni. Quella di musicisti con lunghe tournée e quella da pirotecnici. Lei, da soprano, ha preso parte alle repliche di «Così fan tutte» di Giorgio Strehler in Giappone. Lui è tenore, direttore d’orchestra e del Coro Icat e ha inciso dischi. A dirigerli sono stati Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Aldo Ceccato, al Teatro Alla Scala e in quelli del circuito lirico lombardo. Andrea Bocelli li ha voluti per accompagnarlo anche in esibizioni sul grande schermo.

L’altra grande passione è quella ereditata dal nono di Gian Luca, che li ha portati a fondare l’ Harmonia Mundi Fireworks – musica e fuochi d’artificio. I loro spettacolo piro-musicale fondono fuoco e musica in un viaggio notevole e di successo per chiunque assista. Dal Castello Sforzesco, alle feste in Sicilia, Calabria, a Livigno a meno 26 gradi, loro sono presenti con materiale tutto italiano e con innesco computerizzato.

Uno stop forzato che, però, non permetterà loro di distrarsi per tornare presto a regalare effetti speciali sorprendenti, durante le feste dei piccoli borghi, in cui tornare bambini e gioire. La speranza di tutti è che questo ricordo torni a rivivere prima possibile.