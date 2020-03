Lo racconto a 24live, una farmacista messinese in Emilia: “Molti hanno sottovalutato il problema”

Cettina Campo, una farmacista originaria di Fondachelli Fantina, ma che ha studiato e vissuto per anni a Barcellona Pozzo di Gotto, ci ha raccontato come hanno vissuto e stanno vivendo l’emergenza Coronavirus a Casalgrande, comune delle cintura di Sassuolo in provincia di Reggio Emilia, dove gestisce con il fratello la farmacia della frazione di Sant’Antonino di Casalgrande.

Lavorare ogni giorno con guanti, mascherine, barriere di plexiglas e transenne … nessuno di noi credo avrebbe lontanamente immaginato di potersi trovare in una situazione del genere. Sembra un film invece è tutto vero.

In Emilia Romagna già dai primi contagi nel lodigiano sono stati emessi dei provvedimenti atti a contenere l’epidemia, ma in quel momento gran parte della gente non ha capito quello che stava succedendo. Da una parte c’erano persone prese dal panico che cercavano mascherine e gel igienizzanti o facevano scorta di alimentari per lunghi periodi, dall’altra ce n’erano altrettante che hanno continuato ad andare in giro come se niente fosse, anzi, si sentivano come in ferie. Fino alla chiusura dei bar, ristoranti è stato così e soprattutto gli anziani, che dovevano stare in casa più di tutti, proprio loro ogni giorno cercavano una scusa o un’altra per andare in giro, forno, farmacia e bar per fare colazione. Paradossalmente, crescevano i contagi e diventavano sempre più vicini, ma non cresceva la consapevolezza di molti. Così è stato fino a qualche giorno fa, quando ancora si vedevano persone in gran numero nei parchi, sulle piste ciclabili, nei percorsi pedonali, dimostrando mancanza di senso civico, buonsenso e soprattutto rispetto per chi per forza di cose ogni giorno doveva uscire di casa per lavorare, anche se avrebbe preferito stare al sicuro a casa. Tutto ciò ha costretto le autorità locali, ancora prima di quelle nazionali, ad emettere ordinanze di chiusura di tutto, a partire dai parchi, sbarrando le panchine e attivando controlli serrati.

Ad oggi il risultato di questo comportamento, accanto al fatto che la maggior parte delle aziende (tranne alcune che hanno chiuso di loro iniziativa) hanno continuato a lavorare, provocando ogni giorno il movimento di migliaia di persone, è che adesso ci ritroviamo con tantissima gente che sta male a casa o che viene ricoverata perché si aggrava. Sembrava una cosa lontana e forse gran parte della gente non si è resa conto di quanto velocemente si stesse diffondendo il virus e di quanto ormai fosse vicino.

Quello che mi auguro è che in Sicilia come nelle regioni del Sud si riesca a far capire in tempo a tutti quanto sia importante fermare il contagio e l’unica maniera che abbiamo per fare questo è quella di stare a casa. Solo così sarà vero #andratuttobene#