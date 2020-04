Il giornalista e scrittore Enzo Mignosi racconta a 24live l’emergenza vista da Milano

Il giornalista e scrittore Enzo Mignosi, redattore per 35 anni del Giornale di Sicilia e corrispondente da Palermo del Corriere della Sera, vive da anni a Milano, nell’epicentro dell’epidemia del Coronavirus. Lo abbiamo invitato a raccontare l’attuale emergenza dalla capitale economica italiana, con le preoccupazioni di chi sta vivendo in prima linea la preoccupazione di una situazione che pochi avevano previsto.

Come si vive a Milano in stato di reclusione forzata? Bene, lo giuro. Perché fin da piccolo mi hanno insegnato a guardare chi sta peggio. Penso, per esempio, al mio amico Carmelo, messinese, che giusto ieri sera è uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Niguarda dove è stato intubato per dieci giorni o alla mia amica Elisabetta, che lavorando da medico al San Raffaele ha contratto (in forma lieve) il virus maledetto, o alla mia amica Ileana che tre giorni fa è stata ricoverata all’ospedale Sacco non so in quali condizioni. Potrei continuare, ma non è il caso. Conosco decine di persone che hanno avuto il piacere di fare conoscenza con il bastardo. Ecco perché dico che vivere confinato tra le pareti domestiche (da un mese esatto) in perfetta salute non mi provoca disagi particolari. Piuttosto mi fa capire come ancora una volta sia stato benedetto dalla mano divina. Casa mia è la mia reggia, ci sto benissimo, mi garantisce sicurezza. Leggo tantissimo, ascolto musica, scrivo, cucino. Non male. Certo, non posso negare che la mia vita abbia subìto un’autentica rivoluzione. Uno degli appuntamenti fissi delle mie giornate era, per esempio, “la camminata” di oltre un’ora, quali che fossero le condizioni climatiche. Con giornale di caldo infernale o con temperature polari, stavo sempre in giro per i canonici diecimila passi consigliati dai medici come medicina preventiva per chi, come me, non è più giovanissimo. Non mi perdevo un giorno. Partivo da casa in metro o in bus, arrivavo dalle parti di piazza Duomo e tornavo a piedi. Grosso modo, un’ora e un quarto di attività motoria, rilassante, gradevolissima. Oltretutto mi permetteva di vivere la città – che conosco parzialmente – da turista. Ecco, questo mi manca, ma proprio tanto. Le altre limitazioni pesano fino a un certo punto e si spera, comunque, che abbiano una scadenza a breve (un altro mese? Ci metterei la firma). Sono uscito poche volte per piccole necessità, sempre con la mascherina dotata di filtro (la sola che ha senso indossare). Fuori le strade sono deserte. Tutti i negozi chiusi. Una desolazione inconsueta per la città che da anni è considerata, a ragione, il volano economico dell’Italia. In ultimo, una considerazione su mia figlia. Abita con marito e bambino di nove mesi a quattrocento metri di distanza, ci vediamo sporadicamente, sempre mantenendo la distanza di sicurezza. Ci soccorre la tecnologia, facciamo le videochiamate, ma lo smartphone, per quanto evoluto, mi permette soltanto di fare al neonato le moine da vecchio scemo, non di spupazzarmelo come vorrei. Maledetto virus