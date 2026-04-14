L’AMI organizza un convegno sul reato autonomo di femminicidio

Grande partecipazione, nella giornata di venerdì 10 Aprile, a Palazzo D’Amico, dove si è tenuto il convegno sul reato autonomo di femminicidio.

L’evento, targato GiovAMI e AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), moderato dall’Avv. Giancarlo Orlando, responsabile Nazionale GiovAMI, organizzato in stretta sinergia con l’AIGA di Barcellona P.G., presieduta dall’Avv. Calogero Pisana, ha affrontato il delicato ed attuale tema della violenza di genere.

Il convegno è stato patrocinato dal Dipartimento di Giurisprudenza di Messina, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., dal Comune di Milazzo e dall’ELSA Messina. Presenti, infatti, molti giovani studenti assieme ad avvocati e cittadini interessati al tema. Dopo i saluti istituzionali, ha introdotto i lavori il dott. Antonino Orifici, Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., il quale ha analizzato i confini del reato neo introdotto con spunti critici e puntuali osservazioni di grande spessore tecnico. Sono seguiti i tagli accademici dei docenti dell’Università degli Studi di Messina: Antonino Amato e Giuseppe Toscano.

Di natura più pratica, invece, si sono presentate le relazioni delle dott.sse Giovanna Lombardo, PM della Procura di Patti, e della dott.ssa Silvia Spina, Giudice penale presso il Tribunale di Barcellona P.G., le quali si sono soffermate sull’applicazione concreta della disposizione normativa. Ha concluso l’avv. Viviana Dottore, componente del direttivo AIGA Barcellona P.G., la quale ha analizzato il tema dal punto di vista forense facendo riferimento, altresì, alle norme poste a presidio della lotta alla violenza di genere.

Durante l’evento, è stata ricordata la storia di Giovanna Cardile, orfana di femminicidio, la quale ha fatto pervenire, per l’occasione, un proprio messaggio che è stato letto in diretta. L’AMI, infatti, è vicina alla prof.ssa Cardile, la quale si spende – in prima linea – per l’istituzione della giornata nazionale degli orfani delle vittime di femminicidio. Il convegno ha saputo esaminare, in forma tecnica ma accessibile a tutti, un tema di non facile trattazione e di complessa sensibilità.