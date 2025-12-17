L’I.C. Bastiano Genovese vince il contest “Stop alle dipendenze”

Grande successo per le classi terze dell’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese” che, nella mattinata del 16 dicembre, hanno partecipato alla manifestazione regionale del contest “Stop alle dipendenze. Il coraggio della libertà”, svoltasi a Palermo presso il Teatro Golden.

I giovani alunni hanno preso parte al contest, presentando il fumetto “L’inarrestabile forza dell’amicizia”.

All’evento erano presenti delegazioni di scuole provenienti da tutte le province siciliane e risultate vincitrici durante la fase provinciale del contest, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale e patrocinato del Comune di Palermo.

Un lavoro originale e di forte impatto educativo

Gli studenti, guidati dagli insegnanti Bucca Sebastiano, Santino Raimondo, Salvatore Sottile, Giovanna Accetta e Carmela Alesci, si sono particolarmente distinti, classificandosi al primo posto a livello regionale, grazie a un lavoro originale e di forte impatto educativo sul tema della prevenzione delle dipendenze.

Un risultato prestigioso che, premiando l’impegno, la creatività e la sensibilità dei ragazzi, rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica.