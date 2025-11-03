Barcellona: il procollo d’intesa fra Associazione Nazionale Commercialisti e Certiquality

Nasce a Barcellona Pozzo di Gotto una nuova sinergia tra l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Certiquality, ente di certificazione leader in Italia. Le due realtà uniscono le forze firmando un protocollo d’intesa per promuovere la formazione dei professionisti sui temi degli adeguati assetti e della prevenzione della crisi d’impresa.

L’accordo si inserisce nel quadro del nuovo Standard UNI/PdR 167:2025, e punta a rafforzare la cultura della qualità e della governance responsabile nelle imprese del territorio, attraverso percorsi formativi qualificati destinati a professionisti e operatori economici.

“Con questo protocollo offriamo ai colleghi e alle imprese strumenti concreti per crescere in modo sostenibile”, ha dichiarato la Dott.ssa Antonella Tavilla, presidente dell’ANC di Barcellona Pozzo di Gotto. “È un investimento sulla qualità e sulla continuità aziendale, frutto di una sinergia virtuosa tra professionisti, territorio e innovazione.”

Formazione e prevenzione della crisi d’impresa

Il primo appuntamento previsto dal protocollo sarà il Corso di Qualifica per Auditor, che si terrà il 28 novembre, 1 e 2 dicembre 2025 presso la Camera di Commercio di Messina, organizzato da ANC Barcellona Pozzo di Gotto in collaborazione con Certiquality.

Determinante il contributo della Dott.ssa Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, promotrice della nuova cultura d’impresa basata su prevenzione, trasparenza e valorizzazione delle competenze professionali:

“La formazione è la chiave per rendere le imprese consapevoli e competitive. I commercialisti sono protagonisti nel costruire assetti adeguati che garantiscano stabilità e valore nel tempo.”

Una sezione giovane ma già attiva nel territorio

A soli 40 giorni dalla costituzione, la sezione ANC di Barcellona Pozzo di Gotto si distingue per un’attività intensa e mirata al territorio, grazie a una squadra di colleghi motivati, uniti dalla volontà di crescere insieme e di rendere la professione sempre più vicina alle esigenze delle imprese e della comunità.

La mission dichiarata è chiara: promuovere una cultura professionale capace di coniugare etica, competenza e crescita economica.

