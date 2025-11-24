Barcellona: “From Ennio with love” al Teatro Mandanici

La nuova tappa del concerto-evento e tour nazionale “Ennio” approda a Barcellona Pozzo di Gotto il prossimo 21 dicembre alle ore 18:00 presso il Teatro Mandanici.

“From Ennio with love” è il tour nazionale dedicato al maestro Ennio Morricone, che ha riscosso enormi consensi in Italia con oltre 30 mila spettatori, diretto dal M° Paolo Vivaldi, compositore tra i più importanti nel panorama televisivo e del cinema italiano. Ad accompagnare le esecuzioni sarà la Soundtrack Orchestra, composta da musicisti professionisti.

L’evento è prodotto e distribuito in esclusiva in Italia ed all’estero da Inside Productions Holding Ltd. con la direzione artistica di Giuseppe Costantino Lentini.

L’omaggio tra proiezioni e aneddoti

A cinque anni dalla scomparsa di Ennio Morricone, il suo ricordo continua a vivere attraverso iniziative speciali come il concerto-evento in programma nello splendido teatro di Barcellona. Si tratta di uno degli spettacoli più immersivi e coinvolgenti in Italia, costruito su un format collaudato che unisce musica, proiezioni e racconto. I brani sono accompagnati da video tratti dai film e introdotti da aneddoti esclusivi, molti dei quali vissuti direttamente dal Maestro Paolo Vivaldi, grande conoscitore e amico della famiglia Morricone.

Questo approccio valorizza un progetto pensato per celebrare la musica da film del più grande compositore al mondo. Di recente, Giovanni Morricone ha espresso pubblicamente la sua stima per Vivaldi, definendolo un interprete eccellente del tributo dedicato al padre. Giovanni, cresciuto nell’amore per il cinema trasmesso dal Maestro, ha intrapreso a sua volta un percorso da regista, sceneggiatore e produttore.

«Oltre 30 mila spettatori ad oggi che hanno avuto la possibilità di assistere allo spettacolo in varie città italiane dove si è registrato sempre il tutto esaurito, – dichiara il direttore artistico Giuseppe Costantino Lentini, general manager di Inside Productions Ltd – a testimonianza della bontà di un evento davvero coinvolgente, grazie, innanzitutto alla grande professionalità ed unica emozionalità che trasmette Paolo Vivaldi. Stiamo onorando l’immenso Ennio Morricone con un tributo davvero unico e prezioso che prestissimo vedrà anche palcoscenici internazionali».

Paolo Vivaldi: una carriera internazionale

Paolo Vivaldi è compositore di oltre 90 colonne sonore e pluripremiato con una candidatura anche ai “David di Donatello”. Una carriera già ricca di soddisfazioni quella del maestro romano, il quale ha diretto anche artisti internazionali del calibro di John Legend, Kevin Costner & Modern West e Kacey Musgraves.

Insomma, un autentico fuoriclasse che avrà modo di ammaliare ed affascinare il pubblico il prossimo 21 dicembre a Barcellona Pozzo di Gotto al Teatro “Placido Mandanici”, in un evento che già si preannuncia straordinario.