Barcellona, al Teatro Mandanici “Stop alle dipendenze”

Si terrà il 26 novembre alle ore 9:00, presso il Teatro “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto, l’evento provinciale dedicato alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze, nato dalla co-progettazione tra USR Sicilia e la Rete SHE School for Health in Europe – Sicilia, nell’ambito del progetto regionale “@LAB_SCHOOL. Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze”, finanziato dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana.

L’iniziativa prevede la performance di pittura sonora “Trecentogrammi”, ideata e interpretata da Angelo Sicurella e Igor Scalisi Palminteri, artisti che uniscono linguaggi visivi e musicali in un’esperienza immersiva pensata per dialogare con i più giovani.

Il contest “Stop alle dipendenze”: premiati gli elaborati delle scuole

Durante la mattinata si terrà anche la premiazione degli elaborati vincitori del contest provinciale “Stop alle dipendenze. Il coraggio della libertà”, rivolto alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione della provincia di Messina.

Il concorso ha l’obiettivo di sensibilizzare alunne e alunni sull’importanza della libertà dalle dipendenze, sulle conseguenze legate all’uso di sostanze e sull’adozione di corretti stili di vita, in chiave educativa e preventiva.

All’evento parteciperanno mille studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle secondarie di secondo grado, confermando l’ampio coinvolgimento della comunità scolastica messinese.

Autorità e istituzioni presenti alla manifestazione

All’evento sono stati invitati il Prefetto di Messina, il Questore, le autorità civili e militari provinciali, il Presidente e il Procuratore Generale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il Presidente e il Procuratore Capo del Tribunale per i Minorenni di Messina, magistrati e rappresentanti della società civile. Saranno presenti anche il Provveditore agli studi della provincia di Messina e i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel progetto.

L’appuntamento rappresenta una significativa occasione di formazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di offrire ai giovani strumenti concreti per riconoscere i rischi delle dipendenze e scegliere percorsi di consapevolezza, autonomia e libertà.