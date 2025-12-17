Milazzo, IIS Impallomeni eccellenza formativa certificata da Eduscopio

Risultati positivi per l’IIS “G.B. Impallomeni” che si conferma una delle realtà scolastiche di maggiore qualità del territorio e della Sicilia. A certificarlo sono i nuovi dati di Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che analizza le performance delle scuole superiori italiane in base alla capacità di preparare efficacemente gli studenti all’università.
L’analisi si basa sull’Indice FGA, che valuta media dei voti e crediti universitari acquisiti dagli studenti nei primi due anni successivi al diploma. In tutti gli indirizzi di studio, l’Istituto di Milazzo registra risultati nettamente superiori non solo alle altre scuole nel raggio di 30 chilometri, ma anche alle medie regionali siciliane.
Liceo Classico: primo in assoluto per Indice FGA
Risultato di assoluto rilievo per il Liceo Classico, che conquista il primo posto di zona per valore FGA, attestandosi come il miglior indirizzo del territorio per preparazione universitaria.
Un dato che trova conferma nelle scelte post-diploma: il 93% dei diplomati prosegue gli studi universitari, contro la media regionale del 90%.
Liceo Scientifico: performance da record
Netti anche i risultati del Liceo Scientifico, che si distingue per percentuali tra le più alte in Sicilia:
- 96% degli studenti si immatricola all’università (contro il 90% regionale).
- 86% è in regola con gli esami già al primo anno, superando di dieci punti percentuali la media siciliana ferma al 76%.
Scienze Applicate: primo istituto di zona
Ottima anche la performance dell’indirizzo Scienze Applicate, che risulta primo istituto per valore complessivo nella zona:
- 87% di immatricolati (media regionale 85%);
- 72% degli studenti in regola con il percorso universitario, contro il 69% regionale.
Liceo Linguistico: eccellenza nel panorama siciliano
Il Liceo Linguistico dell’IIS Impallomeni si distingue nettamente a livello regionale:
- 88% dei diplomati sceglie l’università (media siciliana 77%);
- 77% è in regola con gli studi accademici, contro il 66% regionale.
Una scuola che prepara davvero al futuro
“Siamo orgogliosi di questi numeri: il nostro istituto si conferma una scelta validissima. Vedere i nostri diplomati affrontare l’università con percentuali di riuscita così alte dimostra che la nostra scuola fornisce gli strumenti reali per costruire il proprio futuro. Non offriamo solo un diploma, ma un metodo solido che garantisce ai nostri studenti un percorso universitario di successo”.
Tali risultati confermano l’IIS Impallomeni non solo come un punto di riferimento locale, ma come una garanzia per il futuro accademico dei giovani del territorio, offrendo strumenti concreti per affrontare l’università con successo e senza ritardi.