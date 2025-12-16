Milazzo, DASPO per quattro tifosi: invasione di campo e minacce

Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni e obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia durante le partite: è quanto disposto dal Questore di Messina, Annino Gargano, nei confronti di quattro tifosi ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I provvedimenti di D.A.S.P.O. (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) sono stati adottati in relazione ai gravi episodi verificatisi lo scorso 1° marzo, al termine dell’incontro di calcio “S.S. Milazzo – S.S. Leonzio”, disputato allo Stadio Comunale “Marco Salmeri” di Milazzo.

I fatti: invasione di campo e gravi minacce

Secondo quanto ricostruito dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina, i quattro soggetti, appartenenti al gruppo ultras denominato “Vecchie Maniere” della tifoseria milazzese e già destinatari in passato di analoghi provvedimenti, al termine della gara hanno scavalcato la recinzione del settore gradinata, facendo ingresso indebitamente sul terreno di gioco e rimuovendo alcuni striscioni.

Successivamente, gli ultras si sono spostati sul lato opposto dell’impianto sportivo, nei pressi della recinzione metallica che separa il settore gradinata dalla tribuna coperta, dove hanno insultato e minacciato gravemente la dirigenza della squadra ospite, arrivando a prospettare minacce di morte e annunciando l’intenzione di mettere in atto i loro propositi a Lentini, sede della S.S. Leonzio.

L’intervento della Polizia e i provvedimenti del Questore

La situazione non è ulteriormente degenerata grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, impegnati nei servizi di ordine pubblico, che hanno allontanato i quattro ultras. I soggetti sono stati successivamente deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Alla luce della pericolosità sociale dimostrata, confermata anche dalle immagini acquisite dalla Polizia Scientifica, e dopo il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, il Questore ha disposto l’applicazione del DASPO per la durata di cinque anni.

Divieto di stadi e obbligo di firma durante le partite

Ai destinatari del provvedimento è stato imposto il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di 5 anni, a decorrere da tre ore prima e fino a tre ore dopo l’evento.

Le manifestazioni a cui non potranno prendere parte sono quelle in cui sono impegnate le rispettive squadre di calcio e altri club professionisti e dilettanti, quelle relative ai campionati nazionali, internazionali U.E.F.A., incontri amichevoli o per beneficenza, nazionali ed esteri, nonché a tutti gli eventi calcistici disputati dalla Nazionale Italiana o da rappresentative estere sul territorio nazionale o europeo.

Considerata la recidiva nei comportamenti illeciti, ai quattro tifosi è stato inoltre imposto l’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia del comune di residenza, in occasione di tutte le partite disputate dalla S.S. Milazzo, al 30° minuto del primo tempo e al 30° minuto del secondo tempo, per l’intera durata del DASPO.