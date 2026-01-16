Milazzo, presentazione de “I Greci, i Romani e… il sesso” di Anna Maria Urso

Si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 18, presso Palazzo D’Amico – Piano Nobile, la presentazione del volume “I Greci, i Romani e… il sesso” (Carocci, 2025) di Anna Maria Urso, professoressa ordinaria di Filologia classica all’Università degli Studi di Messina.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale “Città Invisibili” e dall’AICC – Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Milazzo.

Il sesso nel mondo greco e romano: tra vita quotidiana e immaginario

Nel mondo dei Greci e dei Romani, la sessualità permeava ogni aspetto della vita sociale e culturale: praticata e regolata, rappresentata nelle arti figurative, raccontata dal mito e al centro di numerosi generi letterari. Il libro di Anna Maria Urso esplora questo tema attraverso una ricca selezione di fonti, che spaziano dalla medicina alla filosofia, dalla poesia epica al teatro comico e tragico, dalle norme giuridiche alle iscrizioni parietali di Pompei.

Ne emerge un affresco articolato e rigoroso, capace di restituire un’immagine complessa e autentica dell’esperienza sessuale nell’antichità, lontana da semplificazioni o letture anacronistiche.

Un saggio divulgativo tra rigore scientifico e narrazione

Il volume si distingue per accompagnare il lettore in un percorso tra teorie scientifiche e manuali di seduzione, muovendosi tra cielo e terra per raccontare uno degli aspetti più universali dell’esperienza umana.

“… chi pensasse di trovarsi di fronte a qualcosa di pruriginoso, stuzzicante e proibito rimarrà deluso. L’antologia è intellettualmente “sexy”, perchè i suoi contenuti, sapientemente selezionati e contestualizzati, sono capaci di accendere la scintilla della curiosità”

Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con:

Maria Rotuletti , presidente dell’Associazione Città Invisibili;

, presidente dell’Associazione Città Invisibili; Massimo Raffa , Università del Salento;

, Università del Salento; Concetta Pascon, presidente AICC – delegazione di Milazzo.

Anna Maria Urso: profilo dell’autrice

Anna Maria Urso è professoressa ordinaria di Filologia classica all’Università degli Studi di Messina, dove insegna anche Storia del teatro antico. La sua attività di ricerca si concentra in particolare sulla medicina antica, sulla tradizione e ricezione dei classici e sulla cultura del corpo.

Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano Corpo (Roma, 2023) e la prima edizione critica del Liber geneciae ad Soteris obsetrix (Santiago de Compostela, 2018).