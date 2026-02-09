“La verità di Freud”: i conflitti interiori dell’Io in scena al “Vittorio Currò”

Ieri sera è andata in scena al teatro “Vittorio Currò” dell’oratorio salesiano la commedia brillante in due atti “La verità di Freud” per la regia di Nino Trapani.

La commedia, scritta da Stefania De Ruvo, è un viaggio ironico nella personalità, che riesce a divertire in maniera intelligente, facendo riflettere lo spettatore sulle contraddizioni interiori di ciascuno di noi.

La protagonista Nadia (Zina Giglio), una giornalista dalla vita tormentata, è confusa, perché è combattuta tra ciò che razionalmente sarebbe giusto fare e ciò che invece vorrebbe, assecondando i suoi sogni e le sue emozioni. Pur essendo riuscita a sottrarsi alle pressioni della madre (Pina Allegra), che la vorrebbe alla guida del settore marketing dell’azienda familiare, invidia la sorella Marta (Maria Antonietta Aliberti), perché, a differenza sua, è stata capace di vivere come voleva, mentre lei ha lasciato l’amore della sua vita, Luca, per compiacere i genitori, i quali adesso vorrebbero farle sposare Pierluigi (Sergio Zingales).

In certi momenti le sembra davvero di essere pazza e si rivolge ad uno psicologo (Guido Buda). I suoi conflitti interiori, come diceva Freud, sono, però, frutto di una scissione della personalità in Es, Io e Super-io, dove l’Io è chiamato a mediare tra le pulsioni più istintuali dell’Es e i rigori imposti dal Super-io.

L’unico problema è che nella sua esistenza sono troppo presenti sia Es (Marisa Stifanelli), espressione dei desideri della persona, senza freni, volgare e chiassosa, che Super Io (Viviana Currò), espressione dell’educazione e delle pressioni della società, solo dovere e sensi di colpa. Così le due parti scisse si materializzano sul palco, intromettendosi nella sua vita e generando equivoci e complicazioni di ogni sorta, mentre Nadia cerca di cavarsela come meglio può.

La protagonista riuscirà a vivere serena solo quando sarà in grado di raggiungere un equilibrio, dicendo addio a questi due aspetti contrastanti della sua personalità.