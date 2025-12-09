“Il capo dei miei sogni”: una commedia al Teatro Vittorio Currò

“Quando il tuo capo di licenzia, ma ti regala la vita che hai sempre sognato!”: una commedia tra debiti, sogni e risate

Quando un licenziamento si trasforma nell’occasione di una vita: è quello che ci racconta la brillante commedia “Il capo dei miei sogni: il licenziamento che tutti vorrebbero”, che andrà in scena domenica 14 dicembre alle ore 18:00, al Teatro Vittorio Currò dell’Oratorio Salesiano di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si tratta di una commedia esilarante, dove i sogni diventano più forti dei debiti e le risate più contagiose delle scadenze, che promette di conquistare il pubblico di tutte le età.

A portare in scena lo spettacolo è l’Associazione Teatro, Arte e Cultura S. Cattafi del Teatro Vittorio Currò, all’interno della trentacinquesima stagione teatrale “Una vita di teatro”. La regia è firmata da Virginia Scoglio.

In scena Biagio Dauccio, Emanuela Reitano, Marco Curcuruto, Piero Cicero e Virginia Scoglio.

La parte tecnica è curata da Gioele Crisafulli, responsabile audio e luci, mentre la direzione di scena è a cura di Ada Dipaola e Rosalia Lanza.

Debiti, sogni e risate: il giusto mix per una serata indimenticabile, dove sarà possibile conoscere il capo perfetto.