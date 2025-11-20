Presentato il cartellone della XXXV Stagione Teatrale dell’Ass. Teatro Arte e Cultura “S. Cattafi”

L‘Associazione Teatro Arte e Cultura “S. Cattafi” è pronta a dare il via alla XXXV Stagione Teatrale, intitolata “Una vita di teatro”: un percorso che celebra la forza e la bellezza del palcoscenico come specchio della vita.

Il cartellone prevede 10 spettacoli, tra produzioni interne ed esterne, con una predominanza di commedie che promettono risate e leggerezza. Non mancheranno, tuttavia, momenti di teatro più impegnato, capaci di stimolare la riflessione su tematiche tristemente attuali e spettacoli musicali che regaleranno al pubblico serate di pura spensieratezza.

L’abbonamento

È ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione al prezzo di 100 euro, da acquistare entro e non oltre il giorno di inizio del primo spettacolo.

Il primo spettacolo, domenica 30 novembre

La Stagione prenderà avvio domenica 30 novembre, alle ore 18:00, con lo spettacolo “Oh le donne”, diretto da Rosalia Lanza: una commedia brillante che inaugura il cartellone con energia e ironia.

Prima dell’inizio dello spettacolo, l’Associazione Cattafi renderà omaggio al nostro compianto Direttore, Giuseppe Puliafito: in sua memoria, sarà consegnata una targa di socio onorario come riconoscimento per l’impegno, la passione e la cura con cui ha raccontato e difeso la cultura della sua amata città.

Un gesto che vuole mantenere viva la sua presenza e il suo esempio all’interno della comunità.

Qui di seguito, la locandina con tutti gli spettacoli previsti per questa stagione e il costo dei relativi biglietti.