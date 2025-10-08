Barcellona, all’Oratorio Salesiano: “I ragazzi della scuola del Prof. Tarallo”

“I ragazzi della scuola del prof. Tarallo” è il titolo della farsa in atto unico che andrà in scena domenica 12 ottobre presso l’Oratorio Salesiano di Barcellona Pozzo di Gotto.

Autore è il dott. Enzo Miraglia con la regia di Domenico De Pasquale; mentre le musiche sono a cura di Enzo Miraglia e Pierpaolo Giannetto.

A metterlo in scena sarà il gruppo Savio Arte, che da anni opera all’interno dell’oratorio con l’obiettivo non solo di avvicinare i giovani al teatro, ma anche di farne uno strumento di educazione ai valori morali, sociali e cristiani.

L’intitolazione a Domenico Savio, il giovane Santo che alla scuola di don Bosco fondò la Società dell’Allegria, sta a significare che stando insieme con gioia e serenità si può far trascorrere ai ragazzi un tempo felice, mettendo in atto quel noto sistema preventivo salesiano che mira a formare buoni cristiani, onesti cittadini e futuri abitanti del Cielo.

Personaggi e interpreti

Luigi Tarallo : Domenico De Pasquale;

: Domenico De Pasquale; Marta (sua moglie) : Angioletta Perdichizzi;

: Angioletta Perdichizzi; Natale (bidello): Giovanni Chiofalo.

Studenti:

Giovanni: Giovanni Vergati;

Virginia: Virginia Vergati;

Tanino Chiossetti: Pietro Paolo Giannetto;

Enrico Salvini: Salvatore Chiofalo;

Giulietta Pini: Angelica Vergati;

Teresa Chiossetti (madre di Tanino) : Carmelina Santangelo;

: Carmelina Santangelo; Maria Salvini (madre di Enrico): Gianna De Pasquale.

Topini:

Beatrice: Beatrice Milone;

Gloria: Gloria Bucca.

I ragazzi insieme ai loro animatori teatrali aspettano un numeroso pubblico per condividere uno spassoso evento teatrale.

L’ingresso ha un prezzo di 8 euro.