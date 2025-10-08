Barcellona, all’Oratorio Salesiano: “I ragazzi della scuola del Prof. Tarallo”

“I ragazzi della scuola del prof. Tarallo” è il titolo della farsa in atto unico che andrà in scena domenica 12 ottobre presso l’Oratorio Salesiano di Barcellona Pozzo di Gotto.
Autore è il dott. Enzo Miraglia con la regia di Domenico De Pasquale; mentre le musiche sono a cura di Enzo Miraglia e Pierpaolo Giannetto.
A metterlo in scena sarà il gruppo Savio Arte, che da anni opera all’interno dell’oratorio con l’obiettivo non solo di avvicinare i giovani al teatro, ma anche di farne uno strumento di educazione ai valori morali, sociali e cristiani.
L’intitolazione a Domenico Savio, il giovane Santo che alla scuola di don Bosco fondò la Società dell’Allegria, sta a significare che stando insieme con gioia e serenità si può far trascorrere ai ragazzi un tempo felice, mettendo in atto quel noto sistema preventivo salesiano che mira a formare buoni cristiani, onesti cittadini e futuri abitanti del Cielo.
Personaggi e interpreti
- Luigi Tarallo: Domenico De Pasquale;
- Marta (sua moglie): Angioletta Perdichizzi;
- Natale (bidello): Giovanni Chiofalo.
Studenti:
- Giovanni: Giovanni Vergati;
- Virginia: Virginia Vergati;
- Tanino Chiossetti: Pietro Paolo Giannetto;
- Enrico Salvini: Salvatore Chiofalo;
- Giulietta Pini: Angelica Vergati;
- Teresa Chiossetti (madre di Tanino): Carmelina Santangelo;
- Maria Salvini (madre di Enrico): Gianna De Pasquale.
Topini:
- Beatrice: Beatrice Milone;
- Gloria: Gloria Bucca.
I ragazzi insieme ai loro animatori teatrali aspettano un numeroso pubblico per condividere uno spassoso evento teatrale.
L’ingresso ha un prezzo di 8 euro.