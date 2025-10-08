Barcellona, all’Oratorio Salesiano: “I ragazzi della scuola del Prof. Tarallo”

A cura di - Cultura, Attualità

“I ragazzi della scuola del prof. Tarallo” è il titolo della farsa in atto unico che andrà in scena domenica 12 ottobre presso l’Oratorio Salesiano di Barcellona Pozzo di Gotto.

Autore è il dott. Enzo Miraglia con la regia di Domenico De Pasquale; mentre le musiche sono a cura di Enzo Miraglia e Pierpaolo Giannetto.

A metterlo in scena sarà il gruppo Savio Arte, che da anni opera all’interno dell’oratorio con l’obiettivo non solo di avvicinare i giovani al teatro, ma anche di farne uno strumento di educazione ai valori morali, sociali e cristiani.

L’intitolazione a Domenico Savio, il giovane Santo che alla scuola di don Bosco fondò la Società dell’Allegria, sta a significare che stando insieme con gioia e serenità si può far trascorrere ai ragazzi un tempo felice, mettendo in atto quel noto sistema preventivo salesiano che mira a formare buoni cristiani, onesti cittadini e futuri abitanti del Cielo.

Personaggi e interpreti

  • Luigi Tarallo: Domenico De Pasquale;
  • Marta (sua moglie): Angioletta Perdichizzi;
  • Natale (bidello): Giovanni Chiofalo.

Studenti:

  • Giovanni: Giovanni Vergati;
  • Virginia: Virginia Vergati;
  • Tanino Chiossetti: Pietro Paolo Giannetto;
  • Enrico Salvini: Salvatore Chiofalo;
  • Giulietta Pini: Angelica Vergati;
  • Teresa Chiossetti (madre di Tanino): Carmelina Santangelo;
  • Maria Salvini (madre di Enrico): Gianna De Pasquale.

Topini:

  • Beatrice: Beatrice Milone;
  • Gloria: Gloria Bucca.

I ragazzi insieme ai loro animatori teatrali aspettano un numeroso pubblico per condividere uno spassoso evento teatrale.

L’ingresso ha un prezzo di 8 euro.