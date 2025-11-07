Torino Film Festival: le date e i film dell’edizione

La 43ª edizione del Torino Film Festival si terrà dal 21 al 29 novembre 2025, con il patrocinio del Museo Nazionale del Cinema, presieduto da Enzo Ghigo e diretto da Carlo Chatrian, con la direzione artistica di Giulio Base.

Il comitato di selezione è composto da Martina Barone, Ludovico Cantisani, Alessandro Cavaggioni, Elvira Del Guercio, Veronica Orciari e Davide Stanzione.

LA DEDICA A PAUL NEWMAN

Il festival renderà omaggio a Paul Newman, nel centenario della nascita, dedicandogli la retrospettiva e il manifesto ufficiale. Attore iconico e volto tra i più amati del cinema mondiale, Newman sarà celebrato attraverso una selezione di 24 film che ripercorrono la sua straordinaria carriera, dal debutto negli anni Cinquanta ai successi internazionali fino alle interpretazioni più mature.

Il manifesto dell’edizione presenta una foto scattata nel 1981 da Eva Sereny (Iconic Images), durante le riprese di Diritto di cronaca (Absence of Malice), diretto da Sydney Pollack.

L’INAUGURAZIONE AL TEATRO REGIO

La cerimonia di apertura, che conferma la volontà del festival di dialogare con le principali istituzioni culturali del territorio, si svolgerà anche quest’anno nella cornice del Teatro Regio di Torino, simbolo della città e del suo prestigio lirico internazionale. A condurre le cerimonie di apertura e chiusura sarà Laura Chiatti.

TRA TRADIZIONI E NUOVE GENERAZIONI

Il TFF 2025 si conferma fedele alla propria identità di festival cinefilo e autoriale, ma sempre più attento alle nuove generazioni e ai linguaggi emergenti. Il programma, come da tradizione, privilegia opere originali e indipendenti, in gran parte anteprime internazionali, con una forte presenza di registe e cineaste donne.

Il direttore artistico Giulio Base ha spiegato che il criterio di selezione dei film non si è basato sulla perfezione formale, ma sulla capacità di suscitare emozioni. “I film non devono essere perfetti, ma memorabili“, ha sottolineato Base, evidenziando come la scelta delle opere in programma non segua un filo conduttore prestabilito, anche se “un tema ricorrente è quello dell’infanzia infelice“.

Le tre presidenti di giuria delle sezioni competitive saranno Ippolita Di Majo, Giovanna Gagliardo e Lina Sastri.

I TITOLI E GLI OSPITI INTERNAZIONALI

La sala cinematografica resta il cuore pulsante della manifestazione. In programma 120 titoli tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, suddivisi nelle tre sezioni di concorso e in quelle non competitive (Fuori concorso, Zibaldone e Retrospettiva Paul Newman).

Ogni proiezione sarà introdotta da registi, interpreti o protagonisti del mondo culturale e critico.

Tra gli ospiti internazionali attesi figurano Franco Nero, Spike Lee, Vanessa Redgrave, Juliette Binoche, Daniel Brühl, James Franco, Terry Gilliam, Claude Lelouch, Aleksandr Sokurov, Hanna Schygulla e Jacqueline Bisset. Per l’Italia, sono annunciati Stefania Sandrelli, Sergio Castellitto, Barbara Bobulova, Fortunato Cerlino e Pilar Fogliati.