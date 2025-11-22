TFF43: si aprono le danze con la serata inaugurale al Teatro Regio

Si è aperto il sipario sulla 43 edizione del Torino Film Festival ieri sera, 21 novembre, con l’evento inaugurale ospitato al Teatro Regio. A dare il benvenuto al pubblico sono stati il direttore artistico Giulio Base e Laura Chiatti, a cui è stata affidata la conduzione della serata.

Durante la serata sono saliti sul palco gli artisti insigniti della Stella della Mole, tra cui Antonio Banderas, Jacqueline Bisset, Hanna Schygulla insieme a Daniel Brühl, Sergio Castellitto, Spike Lee, Claude Lelouch e Aleksandr Sokurov.

È stato anche presentato un videomessaggio di Susan Kendall, che ha espresso gratitudine per l’omaggio dedicato al padre Paul Newman, a cui è dedicata l’edizione.

Il momento più potente della serata è arrivato con la consegna del premio a Spike Lee: Antonio Banderas, chiamato a omaggiarlo, si è inginocchiato davanti al regista, che ha risposto allo stesso modo. Un gesto reciproco, inatteso e carico di significato, che è diventato subito l’immagine simbolo dell’inaugurazione.

Tra gli ospiti della cerimonia ha fatto la sua comparsa anche Dolph Lundgren, celebre per aver interpretato Ivan Drago in Rocky. Al festival è presente in concorso con Unbreakable, un documentario personale in cui racconta anche la sua esperienza con la malattia. Pur non essendo tra i destinatari della Stella della Mole, gli è stata consegnata una targa speciale.

La serata si è chiusa con la prima italiana di Eternity, il nuovo lavoro di David Freyne, in uscita nelle sale il 4 dicembre.