“Il Lungo Viaggio”: nel film su Franco Battiato, nel cast il piccolo barcellonese Riccardo Aliquò

Dalle sale cinematografiche a Rai 1 e RaiPlay: nel film dedicato a Franco Battiato anche una figurazione speciale del piccolo talento di Barcellona Pozzo di Gotto

“Franco Battiato – Il Lungo Viaggio” è il film evento dedicato al grande artista siciliano che ripercorre il suo straordinario cammino umano, musicale e spirituale. La pellicola, proiettata nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio, ha offerto al pubblico l’emozione del grande schermo, per poi approdare il 1 marzo su Rai 1 e RaiPlay, quando si preannuncia una platea ancora più ampia.

Il film racconta il percorso creativo di Franco Battiato, tra sperimentazione musicale, ricerca interiore, spiritualità e radici siciliane, restituendo il ritratto di un artista unico nel panorama culturale italiano e internazionale.

Riccardo Aliquò, giovane figurazione speciale nel film

Tra i volti presenti nella produzione cinematografica figura anche Riccardo Aliquò, 10 anni, che ha preso parte al film con una figurazione speciale distinguendosi per naturalezza e attenzione sul set.

Riccardo compare in alcune scene significative della pellicola, contribuendo con spontaneità e sensibilità allo sviluppo del racconto. Pur trattandosi di una figurazione speciale, la sua presenza risulta efficace e perfettamente coerente con il clima narrativo della storia.

L’esperienza sul set ha rappresentato per il giovane interprete un’importante occasione di crescita personale e artistica, permettendogli di confrontarsi con il mondo del cinema e con professionisti del settore. La produzione ha operato nel pieno rispetto delle normative previste per i minori, garantendo un ambiente di lavoro sereno e adeguato.

Un orgoglio per il territorio barcellonese

La partecipazione di Riccardo Aliquò a “Il Lungo Viaggio” dimostra come anche i più giovani possano vivere esperienze culturali di grande valore, valorizzando talenti emergenti e offrendo un motivo di orgoglio per il territorio.

Riccardo frequenta la quinta elementare dell’Istituto Comprensivo D’Alcontres – Balotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Un percorso che coniuga studio e prime esperienze artistiche.

Dalla redazione di 24live un sincero augurio a Riccardo per un futuro radioso nel mondo del cinema, alla mamma Francesca Midiri, rinomato medico veterinario nel territorio barcellonese e al papà Davide, che con orgoglio lo accompagnano questo primo importante passo nel mondo dello spettacolo.

Un viaggio tra musica e spiritualità

“Franco Battiato – Il Lungo Viaggio” non è soltanto un film biografico, ma un racconto profondo che attraversa le tappe fondamentali della carriera del maestro siciliano, esplorando la sua visione artistica, la dimensione mistica e l’instancabile ricerca interiore che hanno segnato la sua produzione musicale.

Un’opera che continua a emozionare il pubblico e a celebrare l’eredità culturale di uno degli artisti più influenti della musica italiana.

Alla prossima edizione del tg settimanale di 24live.it, l’intervista al piccolo Riccardo.