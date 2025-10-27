Internazionalizzazione: I.I.S. Medi accoglie una delegazione portoghese

Un passo in avanti per l’internazionalizzazione nel nostro territorio: l’Istituto Istruzione Superiore Liceo Medi Di Barcellona Pozzo di Gotto ha accolto una delegazione di docenti provenienti dalla scuola “Agrupamento de Escolas Clara de Resende” di Porto (Portogallo), per attività di job-shadowing all’interno dell’Accreditamento KA1, in coerenza con il piano di internazionalizzazione della scuola, diretta dalla Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo.

«Anche la mobilità Erasmus in entrata – sottolinea la coordinatrice Erasmus dell’Istituto Medi, prof.ssa Maria Anversa Grasso – rappresenta, al pari di quella in uscita, un’importante occasione di arricchimento reciproco, favorendo la condivisione di buone pratiche e il confronto tra differenti sistemi di istruzione.»

Interazione, scambio e innovazione didattica

Maria João Magalhães, Maria Isabel Pinto, Alda Dias, Helena Fernandes e Silvia Lea hanno seguito le lezioni al Plesso Valli e al Palacultura, interagendo con gli studenti e rispondendo alle loro domande sullo stile di vita e pratiche scolastiche del loro Paese.

Le docenti portoghesi hanno mobilitato per apprendere nuove tecniche di innovazione didattica, l’uso dell’Intelligenza Artificiale in classe e strategie per l’insegnamento delle discipline scientifiche (STEM). Oltre ad osservare le lezioni, hanno potuto esplorare il territorio dell’isola, visitando in particolare Milazzo, Siracusa, Taormina e Palermo.

L’incontro ha rappresentato un momento di crescita e confronto interculturale, rafforzando il legame tra il Liceo Medi e le scuole europee partner, nel segno della collaborazione e dell’apertura internazionale.