Barcellona, la quinta edizione della mattonella “Genius Loci”

Un riconoscimento al mondo del volontariato barcellonese

Una cerimonia di premiazione all’insegna del volontariato, quella di ieri pomeriggio, venerdì 23 gennaio, all’Auditorium San Vito di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il primo evento dell’anno per la “Genius Loci” ha rappresentato un momento di unione, condivisione e gratitudine nei confronti di tutto il mondo del volontariato barcellonese. L’evento dell’Associazione, presieduta da Bernardo Dell’Aglio, ha visto ampia partecipazione dei protagonisti delle realtà solidali cittadine.

La mattonella “Genius Loci” per le associazioni impegnate in città

La quinta edizione della cerimonia di consegna della mattonella “Genius Loci”, opera realizzata dall’artista Nino Abbate, raffigurante la suggestiva Grotta di Santa Venera, ha visto protagoniste quattordici realtà e associazioni attive e impegnate nel lavoro solidale a servizio della comunità cittadina.

Fra queste: Anpas-Club Radio CB; Avulss; Banco Alimentare; Caritas Vicariale; Casa di Francesco; Casa Solidarietà e Accoglienza; DI.; Comunità Sant’Egidio; Crescere Insieme; Croce Rossa; Pane Quotidiano; Progetto dopo di Noi; Suore FMA; Volontariato Vincenziano.

Le associazioni premiate hanno accolto con onore il premio ricevuto, a testimonianza della presenza attiva di realtà solidali impegnate nel territorio barcellonese e dell’importanza del loro contributo per il benessere collettivo.