Il barcellonese Cicero alla Coppa Europa di Judo U18

Un debutto nel mondo dello sport internazionale per il giovane atleta barcellonese Giuseppe Cicero, che il 7 e l’8 febbraio gareggerà per la prima volta alla Coppa Europa 2026 di Judo Under 18, che si terrà presso il Palafijlkam di Roma (Lido di Ostia).
Alla competizione prenderanno parte atleti provenienti da 30 Paesi e tre continenti, confermando l’alto livello dell’appuntamento.
Per il giovane atleta barcellonese si tratta della prima esperienza internazionale, considerando la giovane età. Cicero, portacolori della Judo Team Cicero, si allena presso la Power Gym di Barcellona P.G. e gareggerà per la categoria -50 kg.
La sua convocazione in una competizione europea rappresenta non solo un passo importante per la carriera sportiva, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità.