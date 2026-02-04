Barcellona, via alla proposta per l’istituzione di un mercato in via Filicudi

La Giunta Municipale, riunitasi ieri, ha discusso e accolto la delibera proposta dall’assessore Salvatore Coppolino – nel ruolo di Assessore all’Annona – per l’istituzione di un mercato in via Filicudi, in prossimità del nuovo complesso commerciale “Eolie”.

La proposta, votata all’unanimità in forma palese dai presenti, è stata approvata e presto verrà discussa in Consiglio Comunale.

La planimetria allegata disporrebbe la realizzazione di n. 12 posteggi da adibire a postazioni di vendita che facciano capo sia al settore alimentare che a quello non alimentare.

L’obiettivo di tale proposta, come è possibile leggere all’interno della deliberazione della Giunta, sarebbe quello di avviare un’operazione strategica volta allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse locali. Ciò, in una zona ben definita, ora area cittadina in forte espansione commerciale, “con il fine di focalizzare l’attenzione sull’importanza delle tradizioni e incrementare l’offerta commerciale locale”.

Il mercato, così come è stato previsto, dovrà svolgersi con cadenza settimanale, il mercoledì mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, prevedendo operazioni di montaggio alle 07:30 del mattino e di smontaggio entro le 14:30.

Nell’ambito della proposta, la Giunta Municipale ha inoltre predisposto un apposito regolamento composto da 16 articoli, finalizzato a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell’area mercatale.

In attesa di ulteriori passaggi, la proposta di istituzione di un mercato rionale di piccole dimensioni vorrebbe assumere un valore strategico per il tessuto economico cittadino.

Ora l’attenzione si sposta sul Consiglio comunale, chiamato a discutere la proposta e a esprimersi definitivamente sulla sua approvazione.

Il link alla delibera: https://servizi.comune.barcellonapozzodigotto.me.it/barcellona/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=22101