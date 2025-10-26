RoFF20: gli ultimi titoli per la decima e undicesima giornata, sbarca in italia “Dracula – A Love Tale” di Luc Besson.

La decima giornata della Festa del Cinema di Roma si è dipinta dell’atmosfera gotica portata dal film “Dracula”, che, presentato nella sezione Grand Public ha portato una grandissima affluenza all’Auditorium.

“Dracula: A Love Tale” di Luc Besson si propone di mettere in primo piano, come si può ben intendere dal titolo, la storia di un amore ossessivo e immortale, centrale sia in Bram Stoker che nel Dracula di Coppola. Percorso dalla colonna sonora inquietante di Danny Elfman, il film ha al centro il pallore esangue di Caleb Landry Jones, la bellezza sensuale di Zoë Bleu e Matilda De Angelis e l’ambigua arguzia di Christoph Waltz, prete e cacciatore di vampiri.

Sempre per la sezione Grand Public il regista argentino Pablo Trapero ha presentato “& Sons“, il suo primo titolo in lingua inglese. Il film offre un ritratto intenso, asciutto e talvolta ironico delle dinamiche familiari, evidenziando le eredità, spesso gravose e difficili da affrontare, che i genitori lasciano ai propri figli.

Ennesimo titolo in co-produzione con Rai Cinema è “Alla festa della rivoluzione” di Arnaldo Catinari, ispirato al libro omonimo di Claudia Salaris, sceneggiato dal regista con Silvio Muccino. Il film ri-ricconta l’impresa fiumana di D’Annunzio dipingendo una società e vita utopica, caratterizzata dal futurismo, trasgressione sessuale e di pirateria, di gioco e di vendetta, all’alba di un bivio cruciale tra dittatura e rivoluzione.