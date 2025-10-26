RoFF20: gli ultimi titoli per la decima e undicesima giornata, sbarca in italia “Dracula – A Love Tale” di Luc Besson.

La decima giornata della Festa del Cinema di Roma si è dipinta dell’atmosfera gotica portata dal film “Dracula”, che, presentato nella sezione Grand Public ha portato una grandissima affluenza all’Auditorium.
“Dracula: A Love Tale” di Luc Besson si propone di mettere in primo piano, come si può ben intendere dal titolo, la storia di un amore ossessivo e immortale, centrale sia in Bram Stoker che nel Dracula di Coppola. Percorso dalla colonna sonora inquietante di Danny Elfman, il film ha al centro il pallore esangue di Caleb Landry Jones, la bellezza sensuale di Zoë Bleu e Matilda De Angelis e l’ambigua arguzia di Christoph Waltz, prete e cacciatore di vampiri.
Sempre per la sezione Grand Public il regista argentino Pablo Trapero ha presentato “& Sons“, il suo primo titolo in lingua inglese. Il film offre un ritratto intenso, asciutto e talvolta ironico delle dinamiche familiari, evidenziando le eredità, spesso gravose e difficili da affrontare, che i genitori lasciano ai propri figli.
Ennesimo titolo in co-produzione con Rai Cinema è “Alla festa della rivoluzione” di Arnaldo Catinari, ispirato al libro omonimo di Claudia Salaris, sceneggiato dal regista con Silvio Muccino. Il film ri-ricconta l’impresa fiumana di D’Annunzio dipingendo una società e vita utopica, caratterizzata dal futurismo, trasgressione sessuale e di pirateria, di gioco e di vendetta, all’alba di un bivio cruciale tra dittatura e rivoluzione.
L’undicesima giornata ha, invece, ospitato le ultime pellicole prima della serata di chiusura. Come ultimo film della sezione Grand Public, il pubblico ha assistito a “Illusione” di Francesca Archibugi, che nonostante la presentazione negli ultimi giorni è riuscito a sorprendere e portare nuovi temi. Il film, intrecciando thriller giudiziario e investigazione psicologica, mette abilmente a nudo le ombre celate dietro il volto rassicurante di una città di provincia. A sostenerla un cast eccezionale che comprende, fra gli altri, Jasmine Trinca, Michele Riondino, Vittoria Puccini e Filippo Timi.
La Sala Petrassi ospiterà la proiezione di “Homo sapiens“, nuovo film di Mariano Cohn e Gastón Duprat, dove viene raccontato a tutto tondo l’uomo argentino o meglio l’uomo porteño, l’argentino di città, quello che vive soprattutto a Buenos Aires. Ironia pungente, battute sagaci e gag che colpiscono tutti senza distinzione caratterizzano i sedici personaggi interpretati da Guillermo Francella, celebre star argentina già protagonista di Il mio capolavoro e Il clan di Pablo Trapero.
Infine, con il caratteristico connubio tra musica e cinema il pubblico ha assistito a “La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano” di Tommaso Ottomano, presentato nella sezione Proiezioni Speciali. Tra le rovine di un luogo magico come l’Abbazia di San Galgano, nonostante la mancanza di un tetto, che consentirebbe al suono una facile via di fuga nel cielo, Lucio Corsi e i suoi sodali riescono a intrappolare la musica in un film originale e suggestivo.