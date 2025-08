Pronto soccorso: il commento di Azione Barcellona sulla riapertura

Azione Barcellona, nella persona del segretario cittadino Fabrizio Zingales, esprime il proprio parere positivo circa la riapertura del Pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito dell’inaugurazione avvenuta il 1° agosto scorso.

Ecco il comunicato stampa:

“La riapertura del pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto è una buona notizia. Dopo anni di chiusura e incertezza, questo ritorno – seppur parziale e con molte criticità su cui lavorare – rappresenta un passo avanti.

È un segnale concreto che interrompe l’abbandono, riportando la città un po’ più nel presente: nel tempo di una sanità che non solo deve essere accessibile e vicina, ma che deve – prima di tutto – esserci.

Un presidio che, anche nella sua forma attuale, può almeno contribuire ad alleggerire la pressione e il sovraccarico che da troppo tempo gravano sul pronto soccorso di Milazzo, riducendo disagi, attese e spostamenti per i cittadini di tutto il comprensorio.

Sappiamo che non tutti sono pienamente soddisfatti. Le perplessità sono legittime, le cose da migliorare tante. Ma la verità è che, tra avere un presidio aperto o lasciarlo chiuso, la scelta giusta – curioso doverlo precisare – è scontata: meglio aperto che chiuso.

Certo, c’è ancora molto da fare. La riapertura non basta, se non sarà seguita da stabilità, personale adeguato e servizi realmente funzionanti e pubblici. Ma oggi possiamo dire che qualcosa si è mosso. E questo, per chi ha a cuore la sanità pubblica e la dignità di questo territorio, non è affatto poco.

La riapertura del pronto soccorso non è un punto d’arrivo, ma un inizio. E come ogni inizio, come ogni segno concreto di volontà, merita riconoscimento, attenzione e impegno.

Con buona pace di chi avrebbe preferito che il “negozio di patate”, come definito da qualcuno, restasse chiuso”.

Fabrizio Zingales – Segretario cittadino di Azione Barcellona