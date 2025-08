Dopo due anni di chiusura riapre il Pronto soccorso di Barcellona

Dopo due anni di chiusura e il precedente utilizzo come Covid hospital, ieri pomeriggio è stato riaperto il pronto soccorso del “Cutroni Zodda”, che per un anno sarà gestito da una società emiliana. L’inaugurazione del nuovo pronto soccorso è avvenuta in pompa magna alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, dell’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, e del direttore generale Asp Messina, Giuseppe Cuccì. Tra i presenti anche il vicario generale dell’Arcidiocesi di Messina, Monsignor Cesare Di Pietro, che ha recitato una preghiera di benedizione, il sindaco della Città metropolitana di Messina, Federico Basile, il vicesindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Nicola Barbera, altri sindaci del comprensorio, gli onorevoli Pino Galluzzo, Tommaso Calderone e Giuseppe Laccoto e la senatrice Ella Bucalo.