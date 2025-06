Il Barcellona Basket 4.0 punta al ripescaggio in serie B2

Dopo la retrocessione in serie C, il Barcellona Basket 4.0 punta sul ripescaggio in Serie B 2, cercando di costruire una compagine che possa raggiungere alti traguardi.

Questo e tanti altri obiettivi sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, in cui è stato presentato il nuovo assetto societario, che probabilmente sarà presieduto da Antonio Russo, mentre Andrea Sottile ricoprirà il ruolo di direttore generale, Carmeluccio Rucci quello di team manager e Benedetto Orti Tullo di addetto stampa e responsabile alla comunicazione.

Le dichiarazioni dei presenti

“Si tratta di un nuovo percorso – ha affermato Benedetto Orti Tullo, che nel corso dell’incontro ha anche ricordato il nostro compianto direttore Giuseppe Puliafito – da cui si spera di poter avviare un rilancio, dopo i momenti difficili vissuti quest’anno”.

“Si apre un nuovo ciclo – ha dichiarato Massimo Romano – la retrocessione è stata un evento che nessuno voleva. Pensavamo di avere una squadra competitiva, ma sono stati commessi errori, non solo da parte dei giocatori ma anche dei dirigenti, ai quali abbiamo cercato rimediare con nuovi acquisti che, però, si sono rivelati inadeguati alla piazza. Adesso puntiamo al ripescaggio in serie B2, che potrebbe avvenire a fine giugno, qualora ci dovessero essere squadre che non presenteranno l’iscrizione al campionato. Inoltre, presto trasformeremo la società in Srl, con dei cambi ai vertici societari”.